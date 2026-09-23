Argentina alcanzó las 50 medallas de oro en los Juegos Suramericanos con un festejo en tenis de mesa

Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo vencieron a Chile en la final de dobles masculino y le dieron a la delegación argentina su quincuagésima presea dorada en Santa Fe 2026.

Hoy 18:27

Argentina llegó este miércoles a una marca destacada en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026: la delegación nacional alcanzó las 50 medallas de oro en la competencia, luego de la consagración de Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo en tenis de mesa.

La presea número 50 llegó en la final de dobles masculino, donde la dupla argentina derrotó a la pareja chilena integrada por Nicolás Burgos y Gustavo Gómez. Fue un partido muy parejo que terminó con triunfo nacional por 3-2, con parciales de 3-11, 12-10, 13-11, 5-11 y 12-10.

De esta manera, Argentina alcanzó las 50 doradas en el decimoprimer día de competencia y sumó otro capítulo destacado en su participación en los Juegos Suramericanos. El logro de Cifuentes y Lorenzo se produjo, además, en una modalidad en la que el país venía de quedarse con el oro en las ediciones de Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

Para llegar a la final, la dupla nacional había comenzado su recorrido con una victoria contundente ante Ecuador por 3-0 en cuartos de final. Luego, en semifinales, superó a Perú por 3-1 para acceder a la definición y quedarse finalmente con la medalla dorada.

La conquista de este miércoles no solo permitió ampliar la cosecha argentina, sino que también dejó abierta la posibilidad de seguir sumando preseas en tenis de mesa. Cifuentes y Lorenzo todavía tienen por delante las semifinales del torneo individual masculino y, en caso de superar sus respectivos partidos, podrían encontrarse en una final completamente argentina.

Además, desde este jueves comenzarán las competencias por equipos masculino y femenino, que se extenderán hasta el sábado. Argentina tendrá así nuevas oportunidades para ampliar su cosecha de medallas en la disciplina.

Con el oro conseguido en el tenis de mesa, la delegación argentina alcanzó las 50 medallas doradas en Santa Fe 2026, una cifra que refleja la variedad de disciplinas en las que el país logró subir a lo más alto del podio durante los Juegos.