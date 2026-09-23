Identificaron a la víctima fatal del accidente de Avda. Madre de Ciudades

Se trata de un vecino oriundo de la localidad de Los Mojones, quien perdió la vida de manera trágica y repentina tras protagonizar un fuerte choque entre dos motocicletas.

Hoy 14:20

Las autoridades policiales lograron identificar a la víctima fatal del violento accidente de tránsito ocurrido este mediodía en la zona norte de la ciudad Capital.

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Se trata de Emanuel Urquiza, un vecino oriundo de la localidad de Los Mojones, quien perdió la vida de manera trágica y repentina tras protagonizar un fuerte choque entre dos motocicletas.

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El siniestro vial que le costó la vida a Urquiza se registró alrededor de las 12:15 horas sobre la transitada avenida Madre de Ciudades. De acuerdo con los datos recabados en la escena, el impacto tuvo lugar a escasos metros antes de llegar a la intersección con la calle Antenor Álvarez, justo frente a un conocido local comercial.

Al momento de la colisión, la víctima fatal se desplazaba al mando de una motocicleta marca Honda, modelo Biz de 125 cilindradas.

En un primer momento, debido a la gravedad del hecho, el occiso había sido catalogado como "N.N." en el reporte oficial preliminar.