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Añatuya: un docente y su hija fueron hospitalizados tras un choque en avenida España

El accidente ocurrió en la intersección de avenida España y las ex vías del ferrocarril. Padre e hija circulaban en motocicleta cuando impactaron contra la puerta de un automóvil que se abrió de manera imprevista. Ambos fueron trasladados al hospital.

Hoy 14:21
Añatuya

Un accidente de tránsito generó preocupación este miércoles al mediodía en Añatuya, luego de una colisión registrada en la intersección de avenida España y las ex vías del ferrocarril.

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Según la información preliminar, un docente y su hija, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta, resultaron heridos luego de que la puerta de un automóvil se abriera de manera imprevista justo cuando circulaban por el sector.

El impacto provocó que los ocupantes de la motocicleta cayeran violentamente sobre la cinta asfáltica, por lo que rápidamente se solicitó asistencia médica.

Una ambulancia municipal arribó al lugar y brindó los primeros auxilios al hombre y a la menor. Posteriormente, ambos fueron trasladados al hospital para una evaluación médica, a fin de determinar el alcance de las lesiones y descartar heridas de mayor gravedad.

En el lugar trabajó personal de Prevención y de la División Criminalística de la Departamental 13, que realizó las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente.

Por disposición de la Justicia, los dos vehículos involucrados quedaron secuestrados preventivamente, mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro y las responsabilidades que pudieran corresponder.

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