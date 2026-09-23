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Una adolescente de 15 años resultó herida tras un violento choque entre una moto y un auto en Añatuya

El accidente ocurrió pasado el mediodía en el barrio Néstor Kirchner. La menor circulaba en motocicleta luego de salir de un establecimiento educativo cuando colisionó contra un automóvil. Fue trasladada al centro de salud zonal.

Hoy 14:23
Añatuya

Un violento accidente de tránsito se registró este martes pasado el mediodía en la ciudad de Añatuya, donde una adolescente de 15 años resultó herida tras protagonizar un choque entre la motocicleta que conducía y un automóvil.

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El siniestro ocurrió en la intersección de calle 2 e Italia prolongación, en el barrio Néstor Kirchner, y generó preocupación entre los vecinos que se encontraban en el sector.

De acuerdo con las primeras informaciones, la adolescente regresaba de un establecimiento educativo secundario a bordo de una motocicleta cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, se produjo la colisión con un automóvil.

A raíz del fuerte impacto, la menor sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica. Una ambulancia municipal arribó al lugar y trasladó a la adolescente hacia el centro de salud zonal, donde quedó bajo atención de los profesionales.

Mientras tanto, efectivos policiales de la Departamental 13 trabajaron en la zona y realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque y las circunstancias que derivaron en el accidente.

Durante el procedimiento, el tránsito permaneció momentáneamente interrumpido en el sector mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las actuaciones policiales.

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