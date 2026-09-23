Mirtha Legrand mejora de su neumonía, pero continuará internada durante los próximos días

La conductora, de 99 años, permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el viernes 18 de septiembre. El nuevo parte médico confirmó una evolución favorable y señaló que seguirá bajo control y con tratamiento durante los próximos días.

Hoy 14:28

Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente mientras permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó el viernes 18 de septiembre a raíz de un cuadro compatible con neumopatía.

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Este miércoles, el centro médico difundió un nuevo parte firmado por su director médico, Enrique Echagüe, en el que informó que la conductora “continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”.

A pesar de la evolución positiva, el equipo médico decidió que Mirtha continuará internada durante los próximos días, con el objetivo de mantenerla bajo seguimiento y brindarle los cuidados necesarios durante su recuperación.

La nueva internación se produjo pocos días después de que la conductora recibiera el alta médica tras permanecer internada por un cuadro respiratorio bronquial y bronquitis. El 13 de septiembre había regresado a su domicilio para continuar allí con la recuperación.

Sin embargo, el viernes 18 volvió al Mater Dei luego de presentar nuevamente dificultades respiratorias. En aquella oportunidad, el sanatorio informó que presentaba un cuadro compatible con neumopatía y que permanecería internada para realizar estudios, recibir tratamiento y cumplir con los controles correspondientes.

El lunes 21, un parte anterior ya había señalado que la evolución era favorable y que continuaría con el tratamiento específico y los controles médicos. La institución había anticipado además que este miércoles se brindaría una nueva actualización sobre su estado.

Durante estos días, familiares y personas de su círculo cercano acompañaron a la conductora mientras permanece en el centro médico. Desde su entorno también habían transmitido tranquilidad respecto de su evolución.

Por el momento, no se informó una fecha para el alta médica. Mirtha seguirá bajo observación en el Mater Dei durante los próximos días, mientras completa el tratamiento y continúa con su recuperación.

La familia, por su parte, agradeció nuevamente las muestras de afecto, preocupación y respeto recibidas durante la internación de la histórica conductora.