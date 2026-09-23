Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 SEP 2026 | 25º
X
Policiales

Tragedia en Av. Madre de Ciudades: violento choque entre motos dejó un muerto y un herido

El siniestro ocurrió este miércoles al mediodía sobre avenida Madre de Ciudades, antes de llegar a Antenor Álvarez.

Hoy 13:51
Así quedaron las motos

Un fatal siniestro vial se registró este miércoles 23 de septiembre, alrededor de las 12.15, sobre avenida Madre de Ciudades, antes de llegar a calle Antenor Álvarez, en la ciudad Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una de las motos involucradas Una de las motos involucradas

En el hecho estuvieron involucradas dos motocicletas. Uno de los rodados era una Honda Biz 125, conducida por un hombre cuya identidad aún no fue establecida, quien resultó ser la víctima fatal del siniestro.

La otra motocicleta La otra motocicleta

El segundo vehículo involucrado fue una Honda Wave de 110 cc, conducida por un hombre de 49 años, quien resultó herido y debió ser trasladado en ambulancia hacia el Hospital Regional para recibir atención médica.

Las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo la violenta colisión y determinar las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

TEMAS Accidente de Tránsito
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia en Av. Madre de Ciudades: violento choque entre motos dejó un muerto y un herido
  2. 2. Violenta golpiza en Herrera: un motociclista terminó internado tras un incidente con una menor
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 23 de septiembre: se espera una máxima de 27°C y una jornada sin lluvias
  4. 4. Un auto se incendió durante la madrugada en el barrio Independencia y se investiga si fue intencional
  5. 5. EN VIVO I Argentina va por la final ante Perú en los Juegos Suramericanos 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT