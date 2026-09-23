Tragedia en Av. Madre de Ciudades: violento choque entre motos dejó un muerto y un herido

El siniestro ocurrió este miércoles al mediodía sobre avenida Madre de Ciudades, antes de llegar a Antenor Álvarez.

Hoy 13:51

Un fatal siniestro vial se registró este miércoles 23 de septiembre, alrededor de las 12.15, sobre avenida Madre de Ciudades, antes de llegar a calle Antenor Álvarez, en la ciudad Capital.

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Una de las motos involucradas

En el hecho estuvieron involucradas dos motocicletas. Uno de los rodados era una Honda Biz 125, conducida por un hombre cuya identidad aún no fue establecida, quien resultó ser la víctima fatal del siniestro.

La otra motocicleta

El segundo vehículo involucrado fue una Honda Wave de 110 cc, conducida por un hombre de 49 años, quien resultó herido y debió ser trasladado en ambulancia hacia el Hospital Regional para recibir atención médica.

Las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo la violenta colisión y determinar las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.