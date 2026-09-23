La importancia de tu DNI y cómo actuar ante su pérdida o robo

En Argentina, el DNI es un documento fundamental para la identificación de los ciudadanos, y en 2022 se registraron más de 300,000 denuncias de extravío o robo de este documento. Conocer qué hacer en caso de perderlo es esencial para evitar inconvenientes legales y administrativos.

Hoy 18:02

El DNI es un documento esencial para cualquier ciudadano argentino, ya que permite la identificación en múltiples situaciones cotidianas. Según datos del Registro Nacional de las Personas, más de 300,000 ciudadanos reportaron la pérdida o robo de su DNI en 2022, lo que resalta la importancia de saber cómo actuar ante esta situación.

Si te encuentras en la situación de haber perdido tu DNI o de que te lo hayan robado, el primer paso a seguir es realizar la denuncia correspondiente. Esto se puede hacer en cualquier comisaría o a través de la página web del Ministerio de Seguridad de la Nación. La denuncia es crucial para protegerte de posibles fraudes o usos indebidos de tu documento.

Una vez realizada la denuncia, el siguiente paso es solicitar un nuevo DNI. Esto se puede hacer de manera presencial en cualquier oficina del Registro Civil o a través de la plataforma digital del gobierno. Es importante llevar contigo la denuncia y, si es posible, una copia de los documentos que identifiquen tu identidad.

En el caso de que el DNI robado haya sido utilizado para realizar algún tipo de fraude, es fundamental que informes a tu banco y a otras instituciones donde tengas cuentas o servicios. Esto ayudará a minimizar el riesgo de que te veas involucrado en situaciones legales complicadas debido al uso indebido de tus datos personales.

Además, si tu DNI era tu única identificación, considera gestionar un certificado de identidad temporal mientras esperas la llegada de tu nuevo documento. Esto puede ser útil para acceder a servicios básicos o para realizar trámites urgentes.

Recuerda que la vigencia del DNI es de 15 años, por lo que es recomendable ir revisando la fecha de vencimiento para evitar inconvenientes en el futuro. Mantener tu información actualizada es clave para evitar problemas en trámites oficiales.

Finalmente, para evitar la pérdida del DNI, es aconsejable adoptar buenas prácticas como tener un lugar específico donde guardarlo y no llevarlo innecesariamente a lugares donde pueda ser extraviado. La prevención es la mejor herramienta para asegurar que tu identificación esté siempre a salvo.