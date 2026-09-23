Quién es la joven que despertó rumores de romance con Franco Colapinto y es hija de una famosa

El piloto argentino volvió a llamar la atención en las redes sociales después de mostrarse cercano a una joven modelo. Sus interacciones despertaron comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

Hoy 18:59

Franco Colapinto volvió a ser protagonista de las redes sociales, esta vez por una serie de interacciones con una joven modelo que rápidamente despertaron rumores sobre un posible romance.

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El piloto argentino le dio “me gusta” a varias publicaciones recientes de la joven en Instagram. Los movimientos no pasaron desapercibidos entre sus seguidores, que comenzaron a comentar el supuesto acercamiento y a especular sobre un posible vínculo entre ambos.

La protagonista de esta historia es Sofía Solá, de 21 años, hija de la reconocida cocinera Maru Botana y del ingeniero agrónomo Bernardo Solá.

La joven comenzó a trabajar como modelo a los 16 años y estudió Producción de Moda en la Universidad de Palermo. Con el paso de los años, fue construyendo su propio recorrido profesional con campañas para distintas marcas y una activa presencia en redes sociales.

En los últimos meses, Sofía Solá estuvo viviendo en Barcelona, donde continúa desarrollando su carrera dentro de la industria de la moda. Entre sus trabajos más recientes aparece una producción para la colección Otoño/Invierno 2026 de Victoria Tucci.

Además de su actividad como modelo, también participa del emprendimiento gastronómico de su madre en Barcelona y colabora con la gestión de sus redes sociales.

El acercamiento que llamó la atención

La aparición de Sofía Solá junto a Franco Colapinto en las conversaciones de los usuarios surgió a partir de dos “me gusta” del piloto en publicaciones de la joven.

En una de las imágenes, Sofía aparece paseando por la calle, mientras que en otra se la puede ver dentro de un automóvil. Las interacciones fueron detectadas rápidamente y provocaron una catarata de comentarios.

Uno de los usuarios incluso escribió: “¡Bien ahí Franquito poniendo like! ¡Dale tiburón! ¡Vamos el 43!”, en referencia al número que utiliza Colapinto en Alpine. Otros comentarios apuntaron directamente a un supuesto interés del piloto.

Lo llamativo fue que Sofía también le dio “me gusta” a uno de esos comentarios, lo que sumó un nuevo elemento a las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales.

El presente sentimental de Colapinto

El rumor apareció algunos meses después de la separación de Colapinto y la actriz Maia Reficco. La pareja había oficializado su relación en abril, durante el Road Show de Fórmula 1 en Palermo, pero el vínculo llegó a su fin poco tiempo después.

En aquel momento, Pepe Ochoa había señalado en LAM que el piloto estaba muy involucrado sentimentalmente, aunque las exigencias profesionales y la distancia entre ambos habían complicado la relación.

Por ahora, ni Franco Colapinto ni Sofía Solá confirmaron un romance y las versiones surgieron exclusivamente a partir de las interacciones que ambos tuvieron en redes sociales.