Florencia Coronel en Radio Panorama: “No solo me vacuno para protegerme a mí, también para proteger al resto”

La médica especialista en familia y referente del área de vacunación habló en Radio Panorama sobre la inmunización infantil, las dosis clave durante los primeros años de vida, la aparición de nuevos brotes de enfermedades y las dudas más comunes de las familias.

Hoy 19:29

La Dra. Florencia Coronel destacó la importancia de que niños, adolescentes y adultos mantengan actualizado su calendario nacional de vacunación y remarcó que las vacunas son una herramienta fundamental para prevenir enfermedades graves.

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Durante una entrevista en Radio Panorama, la profesional explicó que los primeros años de vida concentran la mayor carga de inmunización, ya que los bebés todavía no cuentan con una memoria inmunitaria desarrollada para enfrentar distintas enfermedades.

“Cuando nace, el bebé recibe algunos anticuerpos que le pasa la mamá a través de la placenta y la lactancia materna, pero ese niño pequeño todavía no creó sus defensas”, explicó Coronel, quien remarcó que por ese motivo es fundamental cumplir con las dosis indicadas desde los primeros meses.

La importancia de respetar cada etapa del calendario

La especialista detalló que desde el nacimiento existen vacunas esenciales, como la BCG, que protege contra formas graves de tuberculosis, y la vacuna contra la hepatitis B.

Además, recordó que durante los primeros meses se aplican dosis que protegen contra múltiples enfermedades, entre ellas la poliomielitis, rotavirus, neumococo, meningitis y hepatitis A, entre otras.

“Tenemos uno de los calendarios más amplios de vacunas del mundo y está accesible, disponible y de forma gratuita”, señaló Coronel.

En ese sentido, indicó que el calendario cuenta con más de 21 biológicos y que las dosis están disponibles en los centros de salud de toda la provincia.

Vacunarse también es proteger a la comunidad

Uno de los puntos destacados de la entrevista fue la importancia de la vacunación no solo como una protección individual, sino también colectiva.

Al referirse a los casos de sarampión registrados en distintas regiones, Coronel explicó que la circulación del virus puede evitarse cuando existe una alta cobertura de vacunación.

“Si todos estuviéramos bien vacunados, el virus no tiene por dónde circular”, sostuvo la médica, quien explicó el concepto de inmunidad de rebaño: la protección que alcanza también a personas que, por distintas condiciones de salud, no pueden generar defensas.

Además, advirtió sobre la desinformación vinculada a los grupos antivacunas y remarcó la importancia de consultar con profesionales de la salud ante cualquier duda.

Derribando mitos sobre las vacunas

Durante la charla, Coronel también respondió consultas habituales de las familias y aclaró que situaciones como un resfrío sin fiebre o el consumo de antibióticos o corticoides a bajas dosis no representan una contraindicación para vacunarse.

“La única precaución es si tenemos fiebre; en ese caso esperamos que baje para no competir con la enfermedad”, explicó.

También aclaró que algunas vacunas pueden generar reacciones esperadas, como fiebre leve, dolor o enrojecimiento en la zona de aplicación, pero que no siempre ocurren.

“No siempre hacen fiebre y no siempre es necesario que hagan fiebre para saber que la vacuna funcionó”, indicó.

El carnet de vacunas y el registro digital

La profesional recordó que el carnet de vacunación es un documento fundamental para conocer qué dosis recibió cada persona y cuáles pueden faltar.

Además, explicó que existe un sistema nacional de registro llamado NomiVac, donde se cargan las vacunas aplicadas en todo el país, permitiendo consultar la información incluso si se perdió el carnet físico.

Coronel también remarcó que las vacunas del calendario no requieren orden médica: “Acercamos a nuestro hijo, nosotros, los adolescentes o los adultos y pedimos la vacuna que corresponde”.

Más de 560 vacunatorios disponibles en Santiago del Estero

Sobre el acceso a la vacunación en la provincia, la médica señaló que existen más de 560 vacunatorios distribuidos entre hospitales, UPAs, CAPS, CAMs y postas sanitarias.

“En cada rincón de nuestra provincia hay un lugar para recibir las dosis que nos corresponden por ley”, afirmó.

Finalmente, dejó un mensaje para las familias: “Las vacunas salvan vidas, son una de las herramientas más grandes para la salud pública después del agua potable”.