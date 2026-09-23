“Terminator, Astroboy y Optimus”: las referencias de Milei para explicar su visión sobre la inteligencia artificial

El Presidente utilizó personajes de la ciencia ficción y la cultura popular para diferenciar distintas miradas sobre el desarrollo de robots y la inteligencia artificial durante una exposición en Nueva York.

Hoy 20:26

El presidente Javier Milei volvió a referirse al avance de la inteligencia artificial (IA) y recurrió a personajes conocidos del cine, la animación y la tecnología para explicar las distintas perspectivas que existen sobre el futuro de los robots y su impacto en la sociedad.

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Durante su exposición en Nueva York, el mandatario utilizó referencias como Terminator, Astroboy y Optimus para plantear diferencias entre las visiones que, según explicó, existen en Occidente y Oriente respecto al desarrollo tecnológico.

Terminator: el temor al avance de las máquinas

Una de las referencias elegidas por Milei fue Terminator, la saga cinematográfica protagonizada por robots que representan una amenaza para la humanidad.

El personaje es utilizado habitualmente como símbolo del temor a que la inteligencia artificial alcance niveles de autonomía que puedan generar riesgos para las personas.

Astroboy: la mirada del robot como aliado

El Presidente también mencionó a Astroboy, el personaje japonés creado por Osamu Tezuka, que presenta a un robot con emociones humanas y capacidad para ayudar a la sociedad.

La referencia apunta a una visión diferente: la tecnología entendida como una herramienta que puede colaborar con las personas y potenciar sus capacidades.

Optimus: la apuesta por los robots humanoides

La tercera comparación estuvo vinculada a Optimus, el robot humanoide desarrollado por Tesla, empresa de Elon Musk.

Este proyecto busca avanzar en robots capaces de realizar tareas físicas y convertirse en parte de distintos ámbitos de la vida cotidiana y productiva.

La inteligencia artificial como eje del debate global

Milei viene planteando en distintas oportunidades la importancia del desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial como una herramienta estratégica. La discusión internacional sobre la IA gira actualmente en torno a sus oportunidades, sus usos y los desafíos vinculados a su implementación.

En su intervención, el mandatario volvió a instalar la idea de que el futuro tecnológico dependerá de la forma en que cada sociedad decida abordar el desarrollo de estas nuevas herramientas.