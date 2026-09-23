Expo Joven 2026 reunió en Plaza Libertad propuestas de educación, tecnología y emprendimientos

La iniciativa convocó a jóvenes santiagueños con stands de universidades, instituciones, empresas, programas de capacitación, robótica, innovación y actividades recreativas.

Hoy 21:06

La Plaza Libertad fue escenario este miércoles de la Expo Joven 2026, una propuesta que reunió a jóvenes santiagueños con distintas alternativas vinculadas a la educación, la formación, la innovación, el emprendedurismo y la tecnología.

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El encuentro contó con la participación de representantes del ámbito educativo, empresas, emprendimientos e instituciones, además de espacios recreativos y experiencias interactivas.

Durante la jornada estuvo presente el director general de la Juventud de la provincia, César González, quien destacó la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan conocer nuevas oportunidades de capacitación y desarrollo.

“La expo reúne distintos sectores, tanto del ámbito educativo como privado, con ofertas dirigidas a los jóvenes. Buscamos que puedan acercarse, conocerlas y encontrar en un mismo lugar diferentes alternativas de participación y recreación”, expresó González.

También participó el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli, además de la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital, que formó parte de la organización y acompañamiento de la propuesta.

Educación, tecnología y nuevas oportunidades

Uno de los espacios destacados fue el del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través del programa “Santiago crece con vos”, una iniciativa orientada a brindar herramientas de capacitación y fortalecer las oportunidades educativas y laborales.

“Tenemos el stand del Ministerio de Educación, a través del ‘Santiago crece con vos’, que es una propuesta muy importante. Allí también están presentes alumnos que forman parte del programa, mostrando sus experiencias y todo lo que vienen desarrollando”, explicó González.

La expo también contó con la presencia del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), junto a propuestas relacionadas con la robótica y las nuevas tecnologías, donde los asistentes pudieron conocer un robot perteneciente al Ministerio de Educación.

“La intención es que los jóvenes puedan interactuar, conocer estas herramientas y descubrir las posibilidades que ofrecen estos campos”, señaló el funcionario.

Universidades, instituciones y emprendedores

Entre las instituciones participantes estuvieron la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Universidad Católica de Santiago del Estero, Santiago Lawn Tennis Club, Santiago Rugby, el Instituto Superior San Jorge y el Consultorio de Salud Integral Adolescente y Juvenil, entre otros organismos.

Además, jóvenes emprendedores tuvieron la posibilidad de mostrar sus productos, proyectos e iniciativas, generando un espacio para visibilizar sus experiencias y fortalecer el intercambio con la comunidad.

Juegos, música y experiencias interactivas

La propuesta también incluyó actividades recreativas con la participación de la productora Imaginar, juegos interactivos, experiencias de realidad virtual, photobooth y 360°, además de música, DJ y karaoke.

De esta manera, la Expo Joven 2026 combinó en un mismo espacio educación, capacitación, tecnología, innovación y entretenimiento, con el objetivo de acercar nuevas herramientas y propuestas a los jóvenes santiagueños.