“No me dejaron nada”: una madre denunció que destruyeron la vivienda que levantaba en El Caburé

Yanina Cuellar contó en Noticiero 7 que destruyeron la vivienda que estaba construyendo para su familia y se llevaron los materiales. Tras lo ocurrido, viajó a la capital santiagueña en busca de respuestas y asistencia.

Hoy 22:03

Una joven madre de El Caburé, departamento Copo, llegó hasta la ciudad de Santiago del Estero en busca de respuestas luego de denunciar que destruyeron la vivienda que estaba construyendo para su familia y que se llevaron los materiales que había comprado para levantarla.

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Yanina Cuellar contó que había comenzado la obra hacía aproximadamente cinco meses y que la construcción ya superaba el metro y medio de altura. Según relató, el pasado 21 de septiembre encontró la vivienda completamente destruida y sin los materiales que había adquirido para continuar con la obra.

La mujer señaló al comisionado de El Caburé, Gustavo Andrés Díaz, a quien acusó de haber actuado en su contra desde que comenzó a construir. “Se ensañó conmigo y destruyó mi casa en veinte minutos”, afirmó, al asegurar además que cuenta con videos y otras pruebas del momento en que se produjo el hecho.

Según explicó, el conflicto comenzó cuando decidió iniciar la construcción de su casa. “Fue un día que llevé los ladrillos y fue el primero en enterarse que yo estaba por construir mi casa”, relató. A partir de entonces, sostuvo que comenzaron distintos episodios de hostigamiento y que incluso se presentó una denuncia penal en su contra.

Cuellar aseguró que, con el paso del tiempo, la situación se agravó hasta llegar al episodio del 21 de septiembre. “Me encuentro con mi casa totalmente destruida, me destruyeron todo, no me dejaron nada, me llevaron los ladrillos, me llevaron la arena, todo el material que estaba”, expresó.

La joven madre también explicó que había conseguido los materiales mediante facilidades de pago y que todavía debe afrontar esos compromisos económicos. “Me dieron facilidad de pago, por ese motivo accedí a poder hacer mi casa”, señaló.

En medio del conflicto, Cuellar también cuestionó los requisitos que, según afirmó, le son exigidos para poder construir en la localidad. Aseguró que existen otras edificaciones en El Caburé, entre viviendas, comercios y canchas, y pidió que se determine si cuentan con la documentación correspondiente.

Durante su visita a la capital santiagueña, la mujer contó que fue recibida en Casa de Gobierno por una asesora de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O'Mill, y que también tuvo contacto con integrantes del Ministerio Público Fiscal.

El caso ya tomó intervención judicial. Yanina Cuellar informó que fue recibida por el fiscal Mauricio Abramczuk, quien tomó su denuncia y le indicó que avanzará con la investigación. Entre las medidas mencionadas por la denunciante se encuentra un pedido de geolocalización del pueblo, con el objetivo de relevar las construcciones existentes y analizar la situación de los distintos inmuebles.

La mujer aseguró además que cuenta con elementos que podrían aportar información a la causa y permitir comparar su situación con la de otros vecinos. “Solamente a mí me exigen un permiso, que tengo que tener un título y cuando nadie lo tiene”, sostuvo.

El reclamo de Yanina Cuellar fue conocido a través de Noticiero 7, donde la joven madre contó el drama que atraviesa y reclamó que se investigue la destrucción de la vivienda que estaba construyendo. La causa continúa ahora bajo intervención del Ministerio Público Fiscal y deberá determinarse qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias en las que la construcción fue destruida y los materiales retirados.