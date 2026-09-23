Suspendieron el Cuarto Campeonato de Masaje Latino en Termas de Río Hondo y detuvieron a su organizador

El evento reunía participantes de distintos países de Latinoamérica y Europa. La medida judicial fue solicitada tras una denuncia del Colegio de Kinesiólogos y derivó en la suspensión del encuentro y la detención del organizador, de apellido Arieta.

Hoy 22:03

El Cuarto Campeonato de Masaje Latino Argentina 2026, que estaba previsto realizarse en Termas de Río Hondo, fue suspendido por una medida judicial y su organizador, de apellido Ariet, quedó detenido, según la información difundida.

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El evento, que había sido organizado con más de un año de anticipación, contaba con la participación de especialistas y asistentes de distintos países, entre ellos España, Colombia, Brasil, México, Bolivia y Perú, además de representantes de distintas provincias argentinas.

La actividad iba a desarrollarse en el Centro Cultural San Martín de Termas de Río Hondo y estaba vinculada no solamente al masaje, sino también al termalismo, la estética y la cosmética.

Según se informó, la suspensión se produjo luego de una supuesta denuncia presentada por el Colegio de Kinesiólogos. En ese marco, habría intervenido el fiscal Rafael Zanni, quien solicitó una medida al juez Vittar para suspender el evento y avanzar con la detención del organizador.

El congreso había generado una importante convocatoria debido a la presencia de profesionales y participantes extranjeros. Incluso, según se indicó, formaba parte del encuentro un diplomático de España especializado en termalismo.

La propuesta había sido trasladada desde Santiago del Estero Capital hacia Termas de Río Hondo, en un contexto donde este tipo de actividades tienen relación con los servicios que ofrecen distintos establecimientos hoteleros de la ciudad termal.

De acuerdo con la información difundida, el evento contaba con autorizaciones de autoridades de Termas de Río Hondo y se encontraba preparado para su realización.

Tras la suspensión, los participantes que llegaron desde otros países quedaron a la espera de definiciones sobre la continuidad del encuentro.

Además, según trascendió, algunas de las personas afectadas, incluido el representante diplomático extranjero que participaba de la actividad, comenzaron gestiones de asesoramiento y contacto con Cancillería ante la situación generada.

La causa continuará con el avance de las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias que derivaron en la suspensión del congreso y la situación procesal del organizador.