El detalle especial que Tini Stoessel habría pedido a los invitados para su boda con Rodrigo De Paul

La cantante y el futbolista avanzan con los preparativos del casamiento y trascendió una particular condición relacionada con la vestimenta que deberán respetar quienes asistan a la celebración.

Hoy 21:37

Mientras crece la expectativa por el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, se conoció un llamativo detalle sobre la organización de la fiesta: la cantante habría definido un código de vestimenta específico para sus invitados.

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Según revelaron en Primicias Ya, la artista habría enviado las invitaciones mediante un link privado e intransferible para cada persona seleccionada. Dentro de ese acceso, los invitados pueden encontrar las indicaciones relacionadas con el estilo que deberán llevar durante la celebración.

El pedido principal estaría vinculado al dress code de la boda, cuya consigna sería “gala”. Además, el enlace incluiría imágenes de referencia para orientar a los asistentes sobre el tipo de vestimenta esperado.

"Ese link no se puede pasar. La persona que lo recibió como invitada va a ver las referencias del dress code que ella pide para la fiesta", explicaron en el programa.

Un estilo elegante para la gran celebración

Algunas invitadas habrían asociado inicialmente la propuesta con la Met Gala, el reconocido evento de moda internacional caracterizado por sus looks llamativos y extravagantes.

Sin embargo, las referencias elegidas para la boda de Tini serían más cercanas a un estilo clásico y sofisticado, con una impronta elegante y menos teatral.

"En la Met Gala es mucho show, vestidos amplios, plumas y extravagancias", señalaron al diferenciar ambos conceptos.

El código de vestimenta también incluiría sugerencias para los hombres. De acuerdo con la información difundida, el material compartido con los invitados tendría opciones de looks masculinos con distintas alternativas, incluyendo estilos con y sin corbata.

De esta manera, Tini Stoessel busca que cada detalle de la celebración tenga una estética definida, mientras avanzan los preparativos para uno de los eventos más esperados del mundo del espectáculo.