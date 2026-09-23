Confirmado el cronograma de la quinta fecha del Regional Federal Amateur para los equipos santiagueños

La jornada tendrá partidos en distintas ciudades de la provincia durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre. La programación incluye cruces entre representantes de Frías, Termas, Monte Quemado, Quimilí, Añatuya, Nueva Esperanza y Capital.

Hoy 21:00

Quedó confirmado el cronograma de la quinta fecha del Torneo Regional Federal Amateur para los equipos santiagueños, con una agenda que tendrá encuentros durante el próximo fin de semana.

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La jornada comenzará el sábado 26 de septiembre con tres partidos programados, mientras que el domingo 27 se completará la fecha con otros tres compromisos.

Los partidos del sábado

La actividad se abrirá a las 16.30 con dos encuentros en simultáneo.

En El Bobadal, San Jorge EB recibirá a 25 de Mayo de Termas de Río Hondo. El encuentro tendrá como árbitro principal a Nelson Rodrigo Figueroa, acompañado por Nicolás Emmanuel Figueroa y Florencia Rocío Jaimez Villoni como asistentes.

También a las 16.30, Los Verdes de Nueva Esperanza será local ante FIDA de El Bobadal. La terna arbitral estará encabezada por Francisco Maguna Najar, con Emilio Celiz y Exequiel Alfredo Celiz como asistentes.

Más tarde, desde las 17.00, Juventud Unida Triángulo de Monte Quemado enfrentará a Campo Gallo de Quimilí. El árbitro será Domingo Rafael Acosta, acompañado por Mario Andrés Marcos y Jesús Leonardo Sayago.

La programación del domingo

La fecha continuará el domingo 27 de septiembre con tres encuentros.

A las 16.00, Social Pinto de Añatuya se medirá ante Unión Lugones de Añatuya. El árbitro designado es Guillermo Alberto Infante, con Mauro Exequiel Gómez y Juan José Pérez como asistentes.

Luego, desde las 18.00, llegará uno de los duelos de equipos de Capital: Central Argentino de Santiago del Estero recibirá a Talleres de Nueva Esperanza.

La terna estará integrada por Fernando Fabián Quiroga como árbitro principal, con Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal como asistentes.

El cierre de la jornada será a las 19.00, cuando Unión Santiago se enfrente a Atlético Frías. El partido será dirigido por Marcos Gabriel Ledesma, acompañado por Santiago Coria y Mario Esteban Navarro.

Cronograma completo – Fecha 5

Sábado 26 de septiembre

16.30 | San Jorge EB (El Bobadal) vs. 25 de Mayo (Termas de Río Hondo)

Árbitro: Nelson Rodrigo Figueroa

Árbitro: Nelson Rodrigo Figueroa 16.30 | Los Verdes (Nueva Esperanza) vs. FIDA (El Bobadal)

Árbitro: Francisco Maguna Najar

Árbitro: Francisco Maguna Najar 17.00 | Juv. Unida Triángulo MQ (Monte Quemado) vs. Campo Gallo Q (Quimilí)

Árbitro: Domingo Rafael Acosta

Domingo 27 de septiembre