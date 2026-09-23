VIDEO | Dramático incendio en La Banda: el fuego destruyó dos viviendas y dejó a dos familias sin nada

El incendio se desató durante la siesta de este miércoles en el barrio Rincón Viejo, de la ciudad de La Banda, y provocó importantes pérdidas materiales para las familias damnificadas.

Hoy 20:49

Según la información aportada en torno al hecho, aparentemente una garrafa habría explotado y dado inicio al fuego. La situación generó momentos de desesperación entre los habitantes del sector, mientras las llamas avanzaban rápidamente sobre las construcciones.

En uno de los ranchitos residían ocho hijos, mientras que en el otro vivían dos menores. Las familias quedaron prácticamente con lo puesto, ya que el fuego consumió sus pertenencias y todo lo que tenían en el interior de las viviendas.

Tras el incendio, familiares y vecinos comenzaron a movilizarse para brindarles ayuda. A través de las redes sociales impulsaron una campaña solidaria para reunir ropa, alimentos y otros elementos de primera necesidad que permitan acompañarlos después de las pérdidas sufridas.

La magnitud del siniestro provocó importantes daños materiales y dejó a las dos familias en una situación de extrema necesidad. Por ese motivo, quienes viven en la zona apelan a la solidaridad de la comunidad para poder asistirlas en este difícil momento.

En el lugar se hicieron presentes Bomberos, quienes trabajaron para terminar de controlar las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose. A pesar de la violencia del incendio, no se registraron personas heridas.

Por el momento, la posible explosión de una garrafa surge como una de las versiones sobre el origen del fuego, aunque las causas todavía no fueron confirmadas oficialmente y deberán establecerse a partir de las actuaciones correspondientes.