Malvinas: Elías Suárez difundió documentos históricos de 1833 sobre la ocupación británica

El Gobierno de Santiago del Estero puso en valor dos documentos conservados en el Archivo Histórico provincial que registran la reacción diplomática argentina tras la llegada de la corbeta británica Clio a las islas.

Hoy 21:05

Dos documentos oficiales fechados en enero de 1833 volvieron a poner el foco sobre la historia del reclamo argentino por las Islas Malvinas. El gobernador Elías Suárez difundió las piezas, que se encuentran preservadas en el Archivo Histórico de Santiago del Estero, y destacó su valor como fuentes primarias contemporáneas a los acontecimientos.

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Según el contenido de los documentos, la corbeta británica Clio arribó el 2 de enero de 1833, a las 9 de la mañana, al denominado “Puerto de San Luis de la Soledad”, con el objetivo de tomar posesión de las islas en nombre de la Corona británica.

La documentación señala que el comandante de la embarcación, John Onslow, manifestó que contaba con órdenes de izar el pabellón británico dentro de las 24 horas en el lugar donde hasta entonces flameaba la bandera de la República Argentina. El episodio estuvo acompañado por la protesta del comandante de la goleta de guerra Sarandí.

Los registros también permiten reconstruir la respuesta del Gobierno argentino frente a lo ocurrido. En particular, aparecen comunicaciones fechadas el 15 y el 22 de enero de 1833, mediante las cuales se reclamaron explicaciones ante la representación británica y se dejó asentada la posición argentina frente a la ocupación. La existencia de esas primeras protestas diplomáticas coincide con la documentación histórica difundida por la Cancillería argentina sobre los hechos de enero de 1833.

Uno de los documentos, precisamente fechado el 22 de enero de 1833, registra una protesta formal del Gobierno argentino contra las pretensiones británicas sobre las islas y contra la ocupación realizada por Gran Bretaña.

Desde el Gobierno santiagueño remarcaron que se trata de fuentes primarias que permiten conocer la reacción diplomática argentina prácticamente en los primeros días posteriores a la ocupación. La documentación suma así nuevos elementos para reconstruir cómo se expresó oficialmente el reclamo en aquel momento.

Por su valor histórico y documental, Suárez informó que los documentos fueron declarados de interés público provincial mediante el decreto 2026-2130-E-GDESDE-GSDE. También señaló que remitió copias al canciller Pablo Quirno y que serán entregadas a autoridades del Congreso de la Nación y a legisladores nacionales.

El hallazgo se conoce en un momento en que la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda nacional. En las últimas semanas también se difundieron otros documentos vinculados con la reacción de las autoridades argentinas y provinciales frente a la ocupación británica de 1833. El Archivo General de la Nación, por ejemplo, informó recientemente sobre documentación relacionada con la respuesta del entonces gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, ante lo ocurrido en las islas.

Al difundir las piezas, el gobernador santiagueño sostuvo que, a 193 años de aquellos acontecimientos, los documentos permiten observar que el reclamo argentino se expresó desde los primeros días posteriores a la ocupación.

De este modo, los documentos conservados en Santiago del Estero recuperan un episodio de la historia diplomática argentina y aportan registros escritos producidos en el mismo período en que se produjo la ocupación británica de las islas.