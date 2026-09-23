Conmoción: un camionero murió aplastado por su propio acoplado mientras revisaba una falla

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 9/34, cerca del peaje Cabeza de Buey. La víctima fue identificada como Celso Copio Saldias, un camionero oriundo de Bolivia. Investigan si una falla en el sistema neumático provocó el desprendimiento del acoplado.

Hoy 20:43

Un camionero murió luego de quedar atrapado debajo del acoplado de su propio vehículo mientras realizaba una revisión mecánica sobre la Ruta Nacional 9/34, a la altura del peaje Cabeza de Buey, en la provincia de Salta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima fue identificada como Celso Copio Saldias, un hombre oriundo de Tarija, Bolivia, quien habría detenido la marcha del camión debido a un desperfecto y descendió para inspeccionar la unidad.

Según la reconstrucción preliminar, el conductor se ubicó debajo del vehículo para revisar una falla cuando el acoplado cayó sobre él y le provocó heridas de gravedad. El fallecimiento se produjo por aplastamiento.

Investigan una posible falla mecánica

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que una falla en el sistema neumático de elevación de ejes podría haber provocado el descenso repentino del mecanismo, aunque la causa todavía no fue confirmada.

El camión involucrado quedó detenido en el lugar mientras se realizaban las pericias correspondientes. En el operativo intervinieron efectivos policiales, bomberos y personal médico.

La investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida del trabajador del transporte.