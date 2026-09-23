Cuándo y contra quién juega Argentina en la final de los Juegos Suramericanos

La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, superó a Perú en semifinales y disputará la definición este viernes 25 de septiembre desde las 15 en el Estadio Marcelo Bielsa.

Hoy 20:21

La Selección Argentina ya tiene rival para la final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos 2026. Luego de vencer a Perú en semifinales, el equipo dirigido por Diego Placente irá por la medalla dorada ante Paraguay.

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La Albiceleste consiguió el pase a la definición tras imponerse en un partido agónico y ahora buscará cerrar el torneo con un nuevo título internacional.

Su rival será el seleccionado paraguayo, que llegó a esta instancia luego de superar a Chile en la otra semifinal y que había terminado como líder del Grupo A, por encima de Argentina.

Cuándo juega Argentina la final de los Juegos Suramericanos

La final por la medalla de oro se disputará este viernes 25 de septiembre desde las 15.00 en el Estadio Marcelo Bielsa.

Antes, desde las 10.00, se jugará el partido por la medalla de bronce entre Perú y Chile.

En caso de quedarse con la victoria ante Paraguay, el equipo de Placente sumará una nueva presea dorada para la delegación argentina en los Juegos Suramericanos.