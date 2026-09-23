La Municipalidad conmemoró el Día Internacional de la Lengua de Señas

Se llevó adelante una actividad conmemorativa en Plaza Libertad para crear conciencia sobre la importancia del lenguaje de señas.

Hoy 20:22

En el marco del Día Internacional de la Lengua de Señas, la Municipalidad de la Capital llevó adelante una jornada de concientización y sensibilización en la Plaza Libertad, con el objetivo de visibilizar la importancia de la Lengua de Señas Argentina (LSA) y promover una sociedad cada vez más inclusiva y accesible.

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Durante la actividad estuvieron presentes los secretarios de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, y de Gobierno, Walter Medina Salomón, entre otros funcionarios. La propuesta contó con la participación de la Escuela Especial Sagrado Corazón de Jesús, la Escuela Especial N.º 236 “Hellen Keller”, la Asociación Soncoymanta y ACAPSSE (Asociación Civil de Ayuda a la Persona Sorda de Santiago del Estero).

A través de distintas actividades, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer y aprender expresiones básicas de la Lengua de Señas Argentina, generando un espacio de encuentro, intercambio y aprendizaje abierto a toda la comunidad.

Durante la jornada se destacó que la comunicación constituye un derecho fundamental y que conocer y promover la Lengua de Señas Argentina contribuye a derribar barreras, favorecer la accesibilidad y fortalecer la inclusión social.