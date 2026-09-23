La intendente destacó el incrementó en un 40 % la cantidad de esquinas con nuevos semáforos

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó la instalación de nuevos semáforos en la intersección de Sáenz Peña y Paraná, que permitirán mejorar el ordenamiento de la circulación vehicular a los usuarios de esta importante zona de la ciudad.

Hoy 20:20

Acompañaron a la jefa comunal la secretaria de Trabajo de la Provincia, Julia Comán, y los secretarios de Coordinación y de Obras Públicas de la comuna, Mario Benavente y Rosa Allalla. También estuvieron presentes vecinos e integrantes de instituciones gremiales de la zona.

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“Con esta nueva intersección, la ciudad cuenta actualmente con un total de 226 esquinas semaforizadas, consolidando una red moderna y preparada para acompañar el importante crecimiento urbano experimentado en los últimos años”, remarcó la Ing. Fuentes.

“Durante la actual gestión, se instalaron semáforos en 66 nuevas intersecciones de la ciudad, lo que representa un incremento del 40 % en la cantidad de nuevos ordenadores”, resaltó.

Asimismo, la jefa comunal destacó que se llevó adelante un proceso integral de modernización tecnológica de los semáforos existentes, mediante el reemplazo de las tradicionales lámparas por matrices de tecnología LED en las ópticas, mejorando su visibilidad, eficiencia y confiabilidad.

El nuevo sistema de Sáenz Peña y Paraná, de dos tiempos, cuenta con tecnología de última generación y está compuesto por cabezales con ópticas LED, decrementadores, columnas y pescantes normalizados, además de controladores preparados para el funcionamiento con onda verde. Esto permitirá optimizar los tiempos de circulación y favorecer un tránsito más fluido.

Como parte del proceso de puesta en funcionamiento, los nuevos semáforos serán colocados inicialmente en modo intermitente, con el objetivo de iniciar el período de acostumbramiento de conductores y peatones, previo a su funcionamiento definitivo.