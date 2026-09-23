“Energía que transforma”: la UNSE recibe una jornada sobre innovación y sustentabilidad

El Portal Educativo Santiagueño organiza este sábado una jornada abierta sobre energías renovables, innovación y sustentabilidad, que se desarrollará en el Paraninfo de la UNSE, con el apoyo de la universidad y la participación de un especialista de Catamarca.

Hoy 16:37

La propuesta se desarrollará este sábado 26 de septiembre, desde las 9 hasta las 14 horas, y tendrá como eje central el abordaje de las energías renovables y las distintas posibilidades que ofrecen para el desarrollo de soluciones sustentables.

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La actividad contará con la participación de un especialista de la vecina provincia de Catamarca, quien estará a cargo de la capacitación y acercará conocimientos vinculados con una temática que atraviesa distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La convocatoria está dirigida a todo público y contempla la participación de docentes, estudiantes, amas de casa, empleados, comerciantes, personal del área de la salud y representantes de distintos sectores de la comunidad.

Desde El Portal Educativo Santiagueño consideran que se trata de una temática transversal, ya que el uso de energías renovables puede contribuir al aprovechamiento de los recursos naturales, al desarrollo social y también al ahorro económico.

La jornada busca además generar un espacio de encuentro e intercambio con la presencia de distintos estamentos sociales, con la intención de acercar herramientas y conocimientos sobre innovación tecnológica y nuevas alternativas energéticas.

La actividad cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y tendrá como sede su Paraninfo, ubicado en avenida Belgrano (Sur) 1912.

La asistencia será libre y gratuita. Para docentes y estudiantes de la UNSE, la participación también será sin costo. Asimismo, quienes necesiten una certificación con puntaje podrán solicitarla, con un costo adicional por su emisión.

Bajo la consigna “Renovables, innovación tecnológica y soluciones sustentables para construir futuro”, la jornada propone abrir un espacio para conocer, reflexionar y debatir sobre el papel que pueden tener estas alternativas en los desafíos del presente y del futuro.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 385 5494808.