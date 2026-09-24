Motociclista grave tras accidente en avenida Bolivia en Salta

Un grave accidente de tráfico en avenida Bolivia, Salta, dejó a un motociclista gravemente herido y fue trasladado al Hospital San Bernardo para recibir atención médica urgente.

Hoy 01:45

Este miércoles por la mañana, un serio accidente de tráfico tuvo lugar en la avenida Bolivia de Salta, donde una motocicleta y una camioneta colisionaron, resultando en el traslado de un motociclista al Hospital San Bernardo en estado crítico. El incidente ocurrió aproximadamente 30 minutos antes de que el equipo periodístico llegara al lugar, lo que generó gran preocupación entre los testigos presentes.

Según los primeros reportes, el motociclista se desplazaba en dirección hacia la Ciudad Judicial cuando, por motivos que aún están siendo investigados, la camioneta que intentaba avanzar por la colectora chocó con él. Esta situación ha dejado a la víctima tendida en la calzada, lo que llevó a la intervención inmediata de personal de emergencias.

Los servicios de emergencia respondieron rápidamente al llamado y se dispusieron a trasladar al motociclista al hospital, donde se le brindó atención médica de urgencia. Las lesiones sufridas por el conductor fueron consideradas graves, lo que motivó el uso de un código rojo durante su traslado. Este tipo de atención es crucial en situaciones donde el tiempo puede ser determinante para la recuperación del paciente.

En el lugar del accidente, se encontraron diversos restos del impacto, incluyendo partes de ambos vehículos y manchas de sangre sobre el asfalto. La camioneta, por su parte, sufrió daños visibles en su parte frontal, mientras que los ocupantes de este vehículo, una pareja, no reportaron lesiones, lo que refleja la gravedad del accidente y la vulnerabilidad de los motociclistas en la vía.

La Policía de Salta, junto al personal de Tránsito y Criminalística, se encuentra llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar la mecánica del accidente. Este tipo de análisis es fundamental para esclarecer las circunstancias que rodearon el siniestro y para tomar medidas preventivas futuras.

Durante el operativo de investigación, las autoridades han restringido el acceso a la colectora de la avenida Bolivia, lo que ha generado cierto congestionamiento en la zona. La seguridad vial es un tema de vital importancia, y este incidente subraya la necesidad de mayor conciencia sobre las normas de tránsito y la responsabilidad de todos los conductores en la vía.

A medida que se desarrollan las investigaciones, se espera que se puedan obtener más detalles sobre el accidente y sobre las posibles repercusiones legales que puedan enfrentar los involucrados. La comunidad espera que este tipo de tragedias se reduzcan en el futuro a través de esfuerzos conjuntos para mejorar la seguridad vial.