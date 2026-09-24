Descubren a un hombre fallecido en cancha de fútbol en San Miguel de Tucumán

Un hombre de 60 años fue hallado sin vida en una cancha de fútbol en San Miguel de Tucumán, tras un paro cardíaco confirmado por las autoridades.

Hoy 01:23

En un incidente que ha conmocionado a la comunidad, un hombre de 60 años fue encontrado sin vida en la Cancha Vial 1, ubicada en la intersección de Pasaje Manuel Alberti y Juan Cruz Varela en San Miguel de Tucumán. La trágica situación se desarrolló el martes por la tarde, cuando una vecina, al llevar a sus hijos a la escuela, notó una figura inmóvil en el césped del predio deportivo.

Al observar que el hombre no respondía, la mujer no dudó en alertar al Sistema de Emergencias 911. Los primeros en llegar al lugar fueron los efectivos policiales, quienes rápidamente solicitaron la presencia del personal del servicio de emergencias médicas 107. Al examinar al individuo, los profesionales de la salud confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Ante esta situación, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II tomó intervención inmediata, enviando al médico forense de la Policía de Tucumán para realizar un examen exhaustivo de la escena. Las primeras pericias realizadas en el lugar descartaron la existencia de signos de violencia o cualquier indicio de criminalidad.

Los especialistas determinaron que el fallecimiento del hombre ocurrió a raíz de un paro cardiorrespiratorio no traumático, lo que significó que no había evidencia de lucha ni de agresiones externas. Esta conclusión fue crucial para tranquilizar a la comunidad sobre la naturaleza del evento, que no implicaba un crimen.

Las autoridades establecieron que la víctima residía a escasos 100 metros de la cancha, en un domicilio registrado en pasaje Cruz Varela al 2000. Este dato ha permitido a los familiares acercarse al lugar para realizar el reconocimiento formal del cuerpo, un proceso que estuvo marcado por la tristeza y el luto.

Una vez realizado el reconocimiento, las autoridades judiciales autorizaron la entrega del cuerpo a los seres queridos del fallecido para su posterior inhumación. La comunidad de San Miguel de Tucumán se encuentra en un estado de consternación tras este suceso inesperado, que ha generado un profundo impacto en los vecinos del barrio Vial.

Este trágico hallazgo resalta la importancia de la salud y el bienestar en la vida cotidiana de los ciudadanos. La comunidad se une en el luto y la reflexión sobre la fragilidad de la vida.