Expectativa por el bono de fin de año: Elías Suárez confirmó cuándo se anunciará el monto

El gobernador habló durante una actividad en el Nodo Tecnológico y ratificó las tres cuotas previstas para octubre, noviembre y diciembre..

Hoy 10:53

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, confirmó este jueves cuándo se anunciará el monto del bono de fin de año destinado a los empleados de la administración pública provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario realizó declaraciones ante la prensa durante su participación en el II Workshop “Ciencia e Industria desde el territorio” y la inauguración del Museo de Astronomía e Ingeniería de Santiago del Estero (MAISE), desarrollados en el Nodo Tecnológico.

Consultado sobre el cronograma ya anunciado para el pago del bono extraordinario, Suárez recordó que se concretará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, al igual que ocurrió el año pasado.

“Antes que empiece octubre, vamos a anunciar, vamos a tener definido el monto de esos bonos y la fecha de pago”, expresó el gobernador.

En ese sentido, señaló que el anuncio incluirá el detalle completo del esquema previsto para los últimos meses del año.

“Anunciaremos todo: el bono de octubre, de noviembre, de diciembre y el cronograma de pago hasta fin de año”, indicó.

Suárez explicó que el Gobierno provincial continúa trabajando en la definición del beneficio y destacó que el objetivo es alcanzar “las máximas posibilidades de poder llegar con esos recursos al empleado público”.

De esta manera, la Provincia dará a conocer en los próximos días el monto correspondiente al bono extraordinario y las fechas previstas para cada una de las cuotas.