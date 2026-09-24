Detuvieron a un hombre acusado de ingresar a la casa de su ex y amenazarla con un cuchillo

La mujer manifestó ante los efectivos que el acusado, habría saltado el portón de la vivienda.

Hoy 12:22

La mujer denunció que su expareja saltó el portón, abrió una ventana y comenzó un forcejeo. Según su relato, la amenazó de muerte mientras se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un hombre de 27 años fue aprehendido durante la tarde del miércoles en el barrio Nuestra Señora de La Paz, luego de que su expareja denunciara que habría ingresado sin autorización a su vivienda y la habría amenazado.

La mujer, de 34 años, manifestó ante los efectivos que el acusado habría saltado el portón de la vivienda y abierto una ventana.

Te recomendamos: “Estoy viva y agradezco a quienes me acompañaron”: el mensaje de Analía Mamani tras la prisión preventiva de su expareja

Según su relato, ambos comenzaron a forcejear a través de la abertura. La denunciante sostuvo además que se encontraba cansada de esta situación porque, según afirmó, el hombre ingresaba reiteradamente a la vivienda sin su autorización.

Ante lo ocurrido, la mujer expresó su intención de radicar una denuncia penal.

El fiscal Dr. Emanuel Sabater dispuso que fuera examinada médicamente y que formalizara la denuncia, mientras que ordenó que Ferraris quedara aprehendido.

El hombre fue trasladado a la base de la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 6, donde quedó a disposición de la Justicia.