“La ciencia y la tecnología son una política pública”: Elías Suárez abrió el II Workshop en el Nodo Tecnológico

Durante la apertura del encuentro, el gobernador destacó la importancia de vincular al sector privado con las políticas públicas para promover el desarrollo y crecimiento de la provincia.

Hoy 11:34

Con un importante marco de público se realizó este jueves por la mañana en el Nodo Tecnológico la apertura oficial del II Workshop: Ciencia e Industria desde el Territorio, con la presencia del gobernador Elías Suárez.

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El encuentro convoca a referentes del ecosistema científico, tecnológico y productivo, con eje en la vinculación estratégica entre el Estado, las universidades, el sector privado y los fondos de inversión nacionales.

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Acompañaron al mandatario el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Omar Suárez; los rectores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Marcelino Ledesma, y de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), Luis Lucena.

También el subgerente operativo del INTI, Ramiro Casoliba; la representante del INTA, Juana López; y el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del Conicet, Alberto Baruj.

Asimismo, participaron los ministros, secretarios y demás funcionarios del Ejecutivo provincial, además de representantes de cámaras empresariales, investigadores, emprendedores y representantes de importantes fondos de inversión como Ennoia Latam, Ideayx, Embarca, Gridx, Innventure Agrifood Tech e Innova CFI.

Durante la apertura, el secretario de Ciencia y Tecnología afirmó que la provincia avanza en la implementación de su plan estratégico hacia el 2030, en sintonía con el décimo aniversario de la plataforma Emprender en el Nodo Tecnológico.

"La ciencia, la innovación y la tecnología no están en la dialéctica, sino en la política pública y también en la obra pública", expresó el funcionario, al destacar la infraestructura paralela que impulsa la provincia, como el Hospital de Clínicas, las ampliaciones en institutos tecnológicos y la finalización de la cuarta nave del Parque Científico y Tecnológico destinada a empresas de base tecnológica.

Por su parte, el gobernador Elías Suárez valoró la presencia de los fondos de inversión y el respaldo constante del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

"Este segundo Workshop nos pone en la línea correcta, que es vincular al sector privado con las políticas públicas. El apoyo a la ciencia y la tecnología durante estos años ha sido una política sostenida en el tiempo, porque es la única manera de encontrar resultados posibles para el desarrollo y el crecimiento de la provincia", expresó.

También destacó la modernización en marcha de la Ley de Promoción Industrial, orientada a priorizar las materias primas locales, las energías limpias y la economía del conocimiento como motores de oportunidades y aprendizaje para los emprendedores santiagueños.

Como parte de las actividades centrales de la jornada, el gobernador Elías Suárez y las autoridades realizaron un recorrido por la nueva sede del Museo de Astronomía e Ingeniería de Santiago del Estero (MAISE), un espacio destinado a promover la divulgación científica, despertar vocaciones tempranas y consolidar nuevas disciplinas de estudio en la región.

El evento concluyó con la entrega formal de presentes a los gerentes, disertantes y representantes de los fondos de inversión que participan del workshop, dando inicio a las mesas de trabajo, rondas de vinculación y paneles temáticos previstos para toda la jornada.