Vélez apelará el fallo de AFA y pedirá suspender el partido entre Boca y Racing

El Fortín presentará un recurso ante el Tribunal de Apelaciones y solicitará que no se dispute el duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina hasta que haya una resolución definitiva.

Hoy 11:30

Vélez decidió avanzar con una apelación contra el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA y solicitará de manera urgente la suspensión del partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

La dirigencia del club de Liniers presentará el recurso en las próximas horas y argumentará que disputar el encuentro, previsto para este domingo en el Gigante de Arroyito, podría generar un “daño irreparable” mientras se analiza la apelación.

El reclamo del Fortín estará basado en distintos artículos del reglamento, entre ellos los puntos 47.1, 58.b, 58.f y 59.2, que según la institución contemplan mecanismos para actuar ante situaciones consideradas urgentes y la posibilidad de suspender la ejecución de una resolución.

La disputa comenzó luego de la eliminación de Vélez ante Boca por penales en la Copa Argentina. Tras ese partido, el club denunció que el Xeneize había utilizado seis futbolistas extranjeros, uno más de los permitidos por la reglamentación, y pidió que se le otorgara el triunfo.

Sin embargo, después de analizar el caso, el Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó el reclamo, mantuvo el resultado deportivo y sancionó a Boca únicamente con una multa económica equivalente a 1.000 entradas, cerca de 50 millones de pesos.

Tras conocerse la resolución, el vicepresidente de Vélez, Nelson Pugliese, cuestionó el fallo y aseguró que la institución continuará con la disputa en otras instancias si es necesario.

“Si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS”, afirmó el dirigente, dejando en claro que el club buscará agotar todas las vías de reclamo.