Un productor santiagueño y el jefe de una agencia estuvieron junto al ministro de la Producción, Néstor Machado, en Radio Panorama y destacaron el papel que desempeñan las 12 agencias de desarrollo creadas en Santiago del Estero.

Hoy 10:39

El titular del Ministerio de la Producción, Néstor Machado, David Morante y Oscar Nuño, productor y jefe de una de las agencias, respectivamente, visitaron este jueves los estudios de Radio Panorama para explicar en detalle el trabajo que las agencias de desarrollo realizan en el amplio territorio santiagueño.

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Néstor Machado, ministro de la Producción de Santiago del Estero.

Las agencias permiten acercar el Estado a cada productor, brindando asistencia técnica, equipamiento y herramientas que mejoran la capacidad productiva en todo el territorio, explicó Machado.

Por su parte, Morante y Nuño aseguraron que “las agencias de desarrollo cumplen un rol muy importante para el agricultor”, brindando asistencia y acompañamiento permanente para mejorar de manera constante la producción local.

Oscar Nuño y David Morante.

“Llegamos a distintos puntos de la provincia, gracias al sistema que nos facilita todas las herramientas”, aseguró Morante.

Como se recordará, meses atrás el gobernador Elías Suárez puso en marcha la red estratégica de 12 Agencias de Desarrollo Territorial de Producción, destinadas a fortalecer el desarrollo productivo en todo el interior santiagueño.

La decisión del gobierno provincial permitió habilitar las agencias ubicadas en Clodomira, Monte Quemado, El Cruce, Los Telares, Frías, Pozo Hondo, Añatuya, Loreto, Campo Gallo, Quimilí, Ojo de Agua y Fernández.

Cada una de estas agencias cuenta con el equipamiento productivo conformado por tractores, rastras, palas de arrastre, camionetas, drones, estaciones meteorológicas, cerramientos de galpones, salas de extracción de miel, equipos láser con pala, rotoenfardadoras y enfardadoras.

En diálogo con Radio Panorama, Machado destacó el carácter estratégico de las agencias de desarrollo, pues consolidan el desarrollo productivo a través del acompañamiento permanente a los productores locales.