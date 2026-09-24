La AFA le pidió a River que done el alquiler del Monumental para la despedida de Messi

Claudio Tapia solicitó que el club no cobre el canon por el uso del estadio para el amistoso entre Argentina y Benín y que ese dinero sea destinado a una entidad de beneficencia.

Hoy 11:52

La AFA le realizó un pedido especial a River de cara al partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El presidente del organismo, Claudio Tapia, solicitó que el club de Núñez ceda el monto correspondiente al alquiler del Estadio Monumental y que ese dinero sea destinado a una causa benéfica.

La propuesta fue transmitida a Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River, durante la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA realizada en el predio de Ezeiza.

Según se informó, el pedido tiene como objetivo que el canon del alquiler del estadio sea donado a una entidad de beneficencia, teniendo en cuenta la “repercusión y magnitud mundial del evento”.

La solicitud está relacionada únicamente con el encuentro entre Argentina y Benín, programado para el martes 6 de octubre, que será la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección ante el público argentino. No incluye el amistoso frente a Burkina Faso, que se disputará el sábado 3 en el mismo escenario.

El pedido de Tapia fue comunicado a Villarroel para que sea trasladado a las autoridades del club, que deberán evaluar la propuesta.

Además, la reunión marcó el regreso de un dirigente de River a los encuentros del Comité Ejecutivo de la AFA, luego de que la institución dejara de participar por diferencias con algunas decisiones de la conducción del organismo.

Durante el encuentro, Villarroel presentó un documento con propuestas de reformas estructurales para el futuro del fútbol argentino. Sin embargo, el tratamiento de esos puntos quedó postergado para la discusión de la temporada 2028, ya que las competencias de 2027 ya fueron definidas con anticipación.