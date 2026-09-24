Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 SEP 2026 | 26º
X
Somos Deporte

Así será la entrega de entradas para personas con discapacidad para la final de la Supercopa Internacional

El operativo corresponde al partido entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, que se disputará el sábado 26.

Hoy 12:30
central cordoba hinchas entradas

La Policía de Santiago del Estero informó el cronograma para la entrega de entradas destinadas a personas con discapacidad y un acompañante para la final de la Supercopa Internacional 2026.

Según el comunicado oficial, la entrega se realizará este viernes 25 de septiembre desde las 8 horas en el estadio del Club Atlético Central Córdoba (Granadero Saavedra).

Las entradas estarán destinadas a personas con discapacidad junto a un acompañante, según lo establecido para el encuentro que disputarán Estudiantes de La Plata y Rosario Central.

Desde la organización solicitaron a los beneficiarios acercarse en el horario indicado para poder realizar el retiro correspondiente.

La final de la Supercopa Internacional 2026 tendrá como protagonistas al conjunto platense y al equipo rosarino, en un duelo que se llevará adelante en Santiago del Estero.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Expectativa por el bono de fin de año: Elías Suárez confirmó cuándo se anunciará el monto
  2. 2. Franco Colapinto cerró las primeras prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán: cómo le fue
  3. 3. Caso Fürth: aseguran que el desfalco investigado ya generó un perjuicio de $5.300 millones
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 24 de septiembre: anuncian una jornada cálida con cielo algo nublado y 32°C de máxima
  5. 5. “La ciencia y la tecnología son una política pública”: Elías Suárez abrió el II Workshop en el Nodo Tecnológico
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT