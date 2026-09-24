Así será la entrega de entradas para personas con discapacidad para la final de la Supercopa Internacional

El operativo corresponde al partido entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, que se disputará el sábado 26.

Hoy 12:30

La Policía de Santiago del Estero informó el cronograma para la entrega de entradas destinadas a personas con discapacidad y un acompañante para la final de la Supercopa Internacional 2026.

Según el comunicado oficial, la entrega se realizará este viernes 25 de septiembre desde las 8 horas en el estadio del Club Atlético Central Córdoba (Granadero Saavedra).

Las entradas estarán destinadas a personas con discapacidad junto a un acompañante, según lo establecido para el encuentro que disputarán Estudiantes de La Plata y Rosario Central.

Desde la organización solicitaron a los beneficiarios acercarse en el horario indicado para poder realizar el retiro correspondiente.

La final de la Supercopa Internacional 2026 tendrá como protagonistas al conjunto platense y al equipo rosarino, en un duelo que se llevará adelante en Santiago del Estero.