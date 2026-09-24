Lo golpearon a la salida de un baile, le robaron $300.000 y lo amenazaron para que no denuncie

Leonardo Fabián Albornoz denunció que fue atacado brutalmente en Colonia Tinco. Asegura que quedó inconsciente. Los delincuentes lo amenazaron con armas de fuego.

Hoy 11:26

Un joven de 25 años, identificado como Leonardo Fabián Albornoz, denunció haber sido víctima de un violento ataque y robo ocurrido en la madrugada del viernes 18 de septiembre, cuando se retiraba a pie de un evento bailable en Colonia Tinco.

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Según relató ante la Policía, fue interceptado por Juan Canto, Matías Décima, “Chuqui” Sosa y Axel Décima, quienes presuntamente lo golpearon con puños y patadas y utilizaron palos, ladrillos y una cadena, hasta dejarlo inconsciente.

En esas circunstancias, según la denuncia, le sustrajeron una billetera con $300.000 en efectivo y un teléfono Samsung A52 azul.

Albornoz manifestó que, mientras se encontraba inconsciente, alcanzó a escuchar que los agresores se repartían los elementos robados.

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Pero el episodio no habría terminado allí. El denunciante aseguró que el 23 de septiembre, cuando intentó acercarse al Destacamento Policial N° 21, observó a los acusados y decidió retirarse.

Horas después regresó a la zona y, según su denuncia, volvió a encontrarse con ellos. Allí habría recibido una amenaza directa: “Si nos llegás a denunciar, te vamos a matar”.

Además, afirmó que Juan Canto exhibió un revólver gris, mientras que “Chuqui” Sosa habría mostrado un cuchillo de fabricación casera.

Por temor, el joven finalmente se presentó en la Comisaría 40 y radicó la denuncia.

Adjuntó un certificado médico que constató hematomas en hombro y espalda y una lesión en la rodilla derecha.

La causa quedó en manos del fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien deberá disponer las medidas investigativas correspondientes.