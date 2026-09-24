​Choque y fuga en Añatuya: un ciclista fue embestido desde atrás en la Ruta 92 y el conductor escapó

​El hecho ocurrió este jueves en la intersección con la avenida Circunvalación. La víctima, de 43 años, circulaba hacia su lugar de trabajo en bicicleta cuando fue impactada por un vehículo del que aún no se tienen datos.

Hoy 13:08

Un nuevo hecho de inseguridad vial sacudió las primeras horas de este jueves en Añatuya. Alrededor de las 05:30, un vecino de 43 años identificado como Ángel Gabriel Mujica, domiciliado en el barrio Las Malvinas, fue embestido desde atrás por un vehículo mientras se dirigía a su lugar de trabajo a bordo de su bicicleta rodado 29.

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El violento episodio tuvo lugar en la zona de la Ruta 92 y avenida Circunvalación. Según los datos recabados, tras el impacto el automovilista o conductor del rodado involucrado se dio a la fuga, dejando al ciclista tendido en la cinta asfáltica.

Personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 13, que se encontraba realizando recorridos preventivos, tomó conocimiento del hecho a través de la base departamental y se constituyó de inmediato en el lugar a las 07:15. Al llegar, los efectivos visualizaron a Mujica sentado sobre el asfalto, presentando visibles manchas rojizas en el rostro y en el cuero cabelludo producto del golpe.

De manera urgente se solicitó la presencia de una ambulancia municipal. El agente sanitario Sebastián Palavecino se hizo presente en el lugar y procedió al traslado del herido hacia el nosocomio local para su atención médica y evaluación de las lesiones.

En la escena del accidente trabajó personal de Criminalística junto a efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 41, quienes realizaron las pericias de rigor para intentar dar con el paradero del vehículo protagonista del impacto y esclarecer las circunstancias del hecho.