“Si un niño usa IA para hacer sus tareas, puede perder capacidad de análisis”: la advertencia de una especialista

La ingeniera María de los Ángeles Zárate, especialista en Gobierno Digital, analizó el impacto de la inteligencia artificial y remarcó que “no hay que demonizarla, pero sí aprender a usarla de manera ética”.

Hoy 13:56

La inteligencia artificial comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en la vida cotidiana y abrió nuevos debates sobre sus beneficios, riesgos y la necesidad de establecer límites. En ese contexto, la ingeniera María de los Ángeles Zárate, especialista en Gobierno Digital y docente de la Maestría en Administración Pública, analizó el impacto de esta tecnología durante una entrevista en Radio Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La profesional fue consultada a partir de un informe presentado en el programa Libertad de Opinión (Canal 7) sobre el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones, entre ellas consultas vinculadas a la política, como “¿a quién voto?”. Según el análisis mencionado, un 21% de jóvenes manifestó utilizar la IA para consultar sobre su voto.

Para Zárate, estos datos deben analizarse teniendo en cuenta el contexto y la relación de cada generación con la tecnología.

“No es lo mismo quienes se criaron en la era analógica que los nativos digitales, que pueden no tener una capacidad crítica desarrollada frente a lo que responde una inteligencia artificial”, explicó.

En ese sentido, advirtió sobre la importancia de comprender que los sistemas de IA funcionan a partir de información con la que fueron entrenados, la cual puede contener datos equivocados, desactualizados o sesgados.

“Lo que no se usa, se atrofia. Si un niño usa inteligencia artificial para el desarrollo de sus tareas, puede perder capacidad cognitiva y de análisis crítico. Y ahí aparece la pregunta: ¿quiénes somos responsables?”, planteó.

La necesidad de regulación y transparencia

Durante la entrevista, la especialista destacó la importancia de avanzar en marcos regulatorios para evitar que el desarrollo de la inteligencia artificial quede únicamente en manos de empresas privadas.

“Se plantea la necesidad de regular y no dejar en manos de empresas privadas que manejan la tecnología la autorregulación de la misma. Es necesario que los Estados se comprometan”, señaló.

En ese sentido, mencionó que la Unión Europea presenta actualmente uno de los modelos regulatorios más avanzados, con normas más robustas en comparación con otros países.

También hizo hincapié en la importancia de la transparencia de los algoritmos, ya que muchas veces los usuarios desconocen cómo funcionan los sistemas que generan respuestas.

“Hoy hablamos de algoritmos como si habláramos de papas fritas, y no sabemos qué son ni qué hay detrás de lo que la inteligencia artificial nos responde”, expresó.

Según explicó, cuando se utiliza una IA pueden aparecer determinados criterios o sesgos a partir de las instrucciones y los datos con los que fue desarrollada.

“No hay que demonizar la IA”

Zárate remarcó que la inteligencia artificial no debe ser vista únicamente desde sus riesgos, sino también desde sus posibilidades.

“Es una herramienta potente bien usada”, sostuvo, y explicó que actualmente trabajan junto a docentes de Enfermería en simulaciones realizadas con IA.

“La inteligencia artificial no es autónoma, no es que ve y decide. La decisión sigue estando en la persona. Otorga datos y el profesional decide cómo ejercer”, explicó.

En esa línea, consideró fundamental que el sector público avance con criterios de transparencia, ya que las decisiones vinculadas a políticas públicas tienen impacto directo sobre las personas.

“No podemos definir políticas públicas o dejar que la inteligencia artificial las defina cuando los beneficiarios son personas”, afirmó.

El desafío de un uso ético

La especialista también se refirió a los distintos usos que puede tener esta tecnología y planteó la necesidad de acompañar su crecimiento con una mirada ética.

“La inteligencia artificial es una muy buena herramienta, pero la tenemos que aprender a usar de manera ética, algo que no debemos perder”, sostuvo.

En ese marco, destacó proyectos desarrollados por alumnos del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), quienes trabajan con IA aplicada a ámbitos públicos y privados para mejorar servicios y soluciones para la ciudadanía.

“Es impresionante que tengamos personas que la usan para mejorar la vida de otros y, de pronto, también tengamos a gente que la utiliza para la guerra”, señaló.

Además, mencionó la encíclica papal “Magnífica Humanitas”, publicada el pasado 25 de mayo, que incluye apartados específicos sobre la protección del ser humano frente al avance tecnológico.

Para Zárate, ese documento puede servir como una guía para pensar los desafíos actuales: “No nos olvidemos que en el medio estamos las personas”.

“La IA debe dar posibilidades y nosotros decidir”

Finalmente, la especialista planteó que todavía existe un amplio desconocimiento sobre hasta dónde llegó el desarrollo de esta tecnología.

“Nosotros sabemos un 30% de hasta dónde ha llegado porque es una herramienta manejada por los tecnomagnates, donde la mayoría de las empresas están en Estados Unidos. Europa hace lo que puede y China avanzó mucho en el tema”, explicó.

Frente a la posibilidad de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, consideró que el debate debe centrarse en cómo utilizarla de manera responsable.

“La IA debe dar el abanico de posibilidades y debemos ser nosotros quienes podamos decidir”, concluyó.