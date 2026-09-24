Caso Fürth: Caro, Llado y Moyano recuperaron la libertad con fianzas de hasta $70 millones

El juez de Control y Garantías, Gastón Merino, rechazó el pedido de prisión preventiva contra Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano. Deberán afrontar cauciones de hasta $70 millones mientras continúa la investigación.

Hoy 15:18

La Justicia resolvió este jueves conceder la libertad a Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano, los tres principales imputados en la causa que investiga un presunto desfalco millonario en perjuicio de Fürth Automotores.

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La decisión fue adoptada alrededor de las 13.40 por el juez de Control y Garantías, Gastón Merino, quien desestimó el pedido de prisión preventiva que había sido solicitado por la Fiscalía para los tres acusados.

De esta manera, Caro, Llado y Moyano recuperarán la libertad, aunque deberán cumplir con las condiciones establecidas por el magistrado mientras continúa adelante la investigación judicial por las presuntas maniobras denunciadas dentro de la concesionaria.

Como condición para acceder a la libertad, Merino dispuso fianzas reales millonarias. Para Gerardo Caro y Matías Llado, la caución fue fijada en $70 millones para cada uno, mientras que Graciela Moyano deberá afrontar una fianza de $20 millones.

La resolución se conoció luego de una audiencia en la que la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva de los tres imputados, a partir del agravamiento de la acusación con la incorporación de la figura de asociación ilícita.

De acuerdo con la acusación fiscal, Gerardo Caro está señalado como presunto jefe u organizador de la asociación ilícita, mientras que Matías Llado y Graciela Moyano fueron vinculados como presuntos integrantes de esa estructura. Estas imputaciones fueron planteadas en concurso real con las presuntas estafas que ya eran objeto de investigación.

La causa continúa en etapa de investigación y busca establecer el alcance de las presuntas maniobras y la responsabilidad que podría corresponder a cada uno de los involucrados.

Según los montos expuestos durante el expediente por la Fiscalía y la querella, el perjuicio económico estimado supera los $6.900 millones, aunque la cifra todavía se encuentra bajo investigación judicial.

Con la decisión adoptada este jueves, los tres principales imputados continuarán vinculados al proceso en libertad y bajo las condiciones fijadas por la Justicia, mientras avanza la causa por el presunto desfalco a la concesionaria.