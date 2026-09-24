El gobernador Elías Suárez participó del conversatorio ALUMNI y del Consejo Federal de Inversiones

La jornada tuvo como eje central el rol de la Red Alumni -la comunidad de egresadas y egresados de la Escuela Federal de Desarrollo- que cuenta con 101 egresados locales y 40 jóvenes formándose en la actualidad.

Hoy 15:05

El gobernador Elías Suárez participó este jueves del Conversatorio Alumni del Consejo Federal de Inversiones (CFI), junto con el secretario general del organismo, Ignacio Lamothe. El encuentro se desarrolló en el Centro Cultural Bicentenario (CCB) con más de 100 egresados de la Escuela Federal de Desarrollo, donde se destacó la importancia de la gestión eficiente, el equilibrio fiscal y la revinculación de los jóvenes con el potencial productivo del país.

También estuvieron el secretario de Representación Oficial y Relaciones Internacionales de la provincia en Buenos Aires, Bernardo Abruzzese, junto a la jefa de Gabinete de Asesores Coordinadora de Gabinete del CFI, Marcela Garavano, y la directora de Programas del CFI, Teresa Oyhambru, acompañados por funcionarios provinciales, referentes institucionales y una destacada convocatoria de jóvenes profesionales.

La jornada tuvo como eje central el rol de la Red Alumni -la comunidad de egresadas y egresados de la Escuela Federal de Desarrollo- que cuenta con 101 egresados locales y 40 jóvenes formándose en la actualidad, muchos de ellos provenientes del interior provincial, consolidando una mirada federal, participativa y arraigada en el territorio.

Durante su discurso, el gobernador Elías Suárez profundizó sobre los pilares de la administración provincial a lo largo de las últimas dos décadas, haciendo hincapié en la previsibilidad económica y el compromiso social.

"Santiago del Estero logra desde hace 20 años un equilibrio presupuestario que hace posible que no nos endeudemos. La provincia no tiene deuda, pero no es admisible el equilibrio presupuestario si dejamos sectores que quedan afuera. Esto nos exige un esfuerzo enorme, convencidos de que la gente comprende la razonabilidad de poner en marcha políticas que favorezcan a la mayor parte de la ciudadanía", expresó el mandatario.

Asimismo, remarcó que el Estado provincial promueve ámbitos institucionales sólidos para el debate y la participación de todos los sectores, destacando el rol constitucional del Consejo Económico y Social como una herramienta clave de planificación donde convergen universidades, cámaras empresariales, trabajadores y colegios profesionales.

A su turno, Ignacio Lamothe reflexionó sobre la necesidad de revalorizar las capacidades reales que posee el país en todo su territorio. "Los argentinos hemos estado inmersos en los últimos años en una estrategia dudosa para nuestra supervivencia, que es autoconvencernos de que no somos buenos para un montón de cosas. Cuando uno se aproxima a lo que sí somos buenos de hacer, el acto de revinculación con el lugar en el que vivimos es completamente diferente", señaló el titular del CFI.

En ese punto destacó hitos nacionales como el dominio del ciclo completo de la energía nuclear, la fabricación de satélites, el desarrollo científico y el talento humano federal.

En este sentido, ponderó el valor de estos programas de formación para horizontalizar el saber, compartir experiencias y potenciar las políticas públicas bien diseñadas que impulsan las provincias.

El encuentro concluyó con un intercambio de ideas, rondas de diálogo y la proyección de nuevas herramientas de capacitación continua, destinadas a fortalecer el liderazgo y la gestión en el ámbito público y privado de la región.