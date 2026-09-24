Edith Medina continúa reclamando justicia por el crimen de su mamá

En las últimas horas se conocieron detalles vinculados a las pericias telefónicas incorporadas a la causa. Mientras tanto, la hija de la víctima volvió a reclamar que se investigue a otras personas vinculadas al hecho.

Hoy 15:24

Edith Medina continúa con su reclamo de justicia por su mamá, Ramona Medina, asesinada y descuartizada en febrero de este año.

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En las últimas horas se conocieron detalles vinculados a las pericias telefónicas incorporadas a la causa. Mientras tanto, la hija de la víctima volvió a reclamar que se investigue a otras personas que, según sostiene, podrían estar vinculadas al hecho.

El martes, Edith Medina se presentó en los Tribunales de Termas de Río Hondo y decidió encadenarse para exigir respuestas de la Justicia. Su principal pedido es que se profundice la investigación y que se avance con la indagatoria de personas del círculo familiar de Luis Bustamante, único detenido por el crimen.

En diálogo con Noticiero 7, Edith cuestionó el estado actual de la causa y aseguró que, según lo que le comunicaron desde la Fiscalía, la investigación estaría centrada en el único detenido.

“Ya está paralizada para la Justicia. Ya es un caso resuelto porque lo tienen solamente a Luis Bustamante preso y me dijeron que están esperando juicio”, manifestó.

La mujer sostuvo que busca que se determine si existen otros implicados y que también se continúe trabajando para establecer qué ocurrió con las partes del cuerpo de su mamá que todavía no fueron encontradas.

El reclamo por las pericias telefónicas

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Uno de los puntos que Edith reclamó durante su protesta fue el acceso a información sobre las pericias telefónicas realizadas en el marco de la investigación.

Según relató, hacía aproximadamente tres meses que intentaba comunicarse con la fiscal Dahiana Pérez Vicens para incorporar elementos que, de acuerdo con su versión, le habían acercado vecinos y allegados al entorno de Bustamante.

Finalmente, tras encadenarse en Tribunales, logró mantener una conversación con la fiscal y conocer, según contó, el resultado de las pericias telefónicas.

“Ella me dijo que los informes de las pericias telefónicas no arrojaron nada, no saltó nada, que no hay nada de nada”, afirmó Edith.

De acuerdo con su relato, desde la Fiscalía le habrían señalado que la investigación quedaba circunscripta al detenido y que se aguardaría la instancia de juicio.

Pide investigar otras hipótesis

Durante la entrevista, Edith también hizo referencia a versiones que, según dijo, había escuchado de vecinos y personas allegadas a la familia de Bustamante. Mencionó acusaciones sobre supuestos rituales satánicos y canibalismo, aunque no presentó en su testimonio elementos que permitan confirmar esas versiones.

La mujer reclama que esas manifestaciones sean incorporadas y evaluadas dentro de la investigación para determinar si tienen algún vínculo con el crimen.

“Me voy a morir sin saber si a mi mamá la mataron en vida o muerta”, expresó, al referirse a las circunstancias que todavía busca esclarecer sobre el asesinato y la posterior mutilación del cuerpo.

También cuestionó que, a su entender, no se haya podido determinar el motivo del crimen ni la eventual participación de otras personas.

Anunció una nueva marcha

Lejos de abandonar su reclamo, Edith Medina adelantó a Noticiero 7 que la próxima semana iniciará una marcha por la Ruta Nacional 9 con destino a la Casa de Gobierno.

Su objetivo, según explicó, es solicitar una audiencia con el gobernador Elías Suárez para pedirle que intervenga ante los organismos correspondientes y reclamar que se profundice la investigación por la muerte de su mamá.

“Espero que me reciba para pedirle a él que intervenga acá en el juzgado, que por favor ponga a trabajar al Ministerio Público Fiscal”, sostuvo.

Mientras la causa continúa con Luis Bustamante como único detenido y a la espera de la instancia judicial correspondiente, Edith insiste en que la investigación no debe cerrarse únicamente con el esclarecimiento de la situación procesal del acusado, sino que debe avanzar sobre las circunstancias del crimen, la posible participación de terceros y la localización de las partes del cuerpo que aún faltan.