Un santiagueño fue designado vicepresidente internacional de la Asociación Internacional del Folklore Latinoamericano

El Dr. Amhed Antonio Assefh, director general del Ballet Folklórico Perfume de Carnaval, asumió un cargo de relevancia dentro de la AIFL durante un acto realizado en México.

Hoy 15:46

El folclore santiagueño alcanzó un nuevo reconocimiento internacional con la designación del Dr. Amhed Antonio Assefh como vicepresidente internacional de la Asociación Internacional del Folklore Latinoamericano (AIFL).

El nombramiento se concretó el 11 de septiembre de 2026 durante un acto realizado en la ciudad de Tulancingo, estado de Hidalgo, México, en el marco del Festival Internacional de Folklore Latinoamericano Hidalgo–Guerrero 2026.

Amhed Assefh

La distinción fue entregada por el Dr. Moisés Hernández Ábrego, presidente de la Asociación Internacional del Folklore Latinoamericano, en representación de la Comisión Directiva Internacional y la Comisión de Delegados de la institución.

La designación representa un reconocimiento para la cultura de Santiago del Estero y Argentina, al incorporar a un representante de la provincia en uno de los cargos jerárquicos de una organización cultural con presencia internacional.

Perfume de Carnaval representa a Argentina en México

El nombramiento se produjo mientras el Ballet Folklórico Perfume de Carnaval participa del Festival Internacional de Folklore Latinoamericano Hidalgo–Guerrero 2026, con una delegación integrada por 27 bailarines santiagueños.

El elenco argentino lleva adelante presentaciones e intercambios culturales en distintas ciudades mexicanas como Tulancingo y Huejutla, en el estado de Hidalgo, y Teloloapan, en Guerrero.

La delegación está encabezada por el Dr. Amhed Antonio Assefh, en la dirección general, y el profesor Sebastián Ramírez, en la dirección artística. Durante la gira presentan cuadros representativos del patrimonio coreográfico y musical argentino, con especial presencia de la identidad cultural santiagueña.

Un reconocimiento a la trayectoria cultural

Desde la organización destacaron que la llegada de Assefh a la vicepresidencia internacional de la AIFL implica una nueva responsabilidad en la promoción del intercambio cultural, la circulación de artistas y la preservación de las expresiones tradicionales de los pueblos.

La Asociación Internacional del Folklore Latinoamericano reúne a delegaciones, instituciones y gestores culturales de diferentes países, con el objetivo de fortalecer la cooperación y el intercambio artístico mediante la danza, la música y las expresiones culturales.

El nuevo vicepresidente internacional de la AIFL también cuenta con una trayectoria como gestor cultural, director del Ballet Folklórico Perfume de Carnaval y delegado nacional de AIFL Argentina.

“Recibo este nombramiento con un enorme orgullo, pero también con la responsabilidad de representar a Santiago del Estero y a la República Argentina en un espacio internacional. Desde la Madre de Ciudades llevamos nuestra historia, nuestra identidad y nuestra manera de comprender el folclore como una herramienta de encuentro, memoria y hermandad entre los pueblos”, expresó Assefh.

Con esta designación, el folclore santiagueño suma un nuevo reconocimiento fuera del país y reafirma su presencia como una expresión cultural capaz de generar vínculos entre distintas comunidades del mundo.