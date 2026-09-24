La pobreza subió al 32,3% en el primer semestre de 2026 y alcanzó a 15,5 millones de personas

El dato difundido por el Indec mostró un incremento de 4,1 puntos porcentuales frente al segundo semestre de 2025. La indigencia también aumentó y llegó al 7,5% de la población.

Hoy 16:24

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026, según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Al extrapolar el resultado al total de habitantes, el indicador representa a unos 15,56 millones de personas, mientras que la indigencia afectó a aproximadamente 3,61 millones.

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El registro marcó un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando la pobreza había sido del 28,2%. De esta manera, durante los primeros seis meses del año se sumaron alrededor de 2,05 millones de personas a la población en situación de pobreza. En comparación con el primer semestre de 2025, cuando el indicador había sido del 31,6%, también se observó un aumento.

En el caso de la indigencia, el índice se ubicó en 7,5%, 1,2 puntos porcentuales por encima del 6,3% registrado en el semestre anterior. Esto representa unos 595.300 nuevos indigentes. En relación con el primer semestre de 2025, el incremento fue de 0,6 puntos porcentuales.

La situación fue especialmente marcada entre los sectores más jóvenes. La pobreza alcanzó al 44,5% de los niños y adolescentes de hasta 14 años, mientras que entre las personas de 15 a 29 años fue del 36,9%. En el grupo de 30 a 64 años se ubicó en 28,8% y entre quienes tienen 65 años o más llegó al 14,8%.

Por regiones, el Noreste presentó la mayor proporción de personas bajo la línea de pobreza, con un 41,5%, seguido por Cuyo, con 36,7%. La indigencia también tuvo su mayor incidencia en el Noreste, donde llegó al 10,5%. En el Gran Buenos Aires fue del 8,4%, mientras que en la región Pampeana alcanzó el 7,2%.

Uno de los factores centrales señalados en el informe fue la diferencia entre la evolución de los ingresos y el costo de las canastas básicas. Durante el período analizado, el ingreso per cápita familiar aumentó en promedio 11,5%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 21,4% y la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 19,6%.

Esa brecha deterioró la capacidad de compra de los hogares y se reflejó en los indicadores sociales. Entre los hogares pobres, la brecha de pobreza alcanzó el 35,9%: el ingreso total familiar promedio fue de $922.755, frente a una CBT de $1.440.395 para ese grupo.

La Canasta Básica Total (CBT) contempla, además de los alimentos, otros bienes y servicios considerados esenciales, como vestimenta, transporte, educación y salud, y es utilizada por el Indec para establecer la línea de pobreza. En junio, el valor de esa canasta llegó a $1.531.473 para el hogar de referencia.

Especialistas consultados también señalaron otros factores que contribuyeron al deterioro del indicador durante la primera mitad del año. Entre ellos aparecen el menor dinamismo de los ingresos reales, el aumento de las canastas por encima de los salarios, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y una mayor participación de empleos informales y cuentapropistas.

También se mencionó una menor capacidad de compensación de las transferencias sociales y una reducción de cobertura en algunos programas. A su vez, distintos análisis advirtieron que algunos cambios en la declaración de ingresos de los hogares y la actualización de los ponderadores utilizados para la Canasta Básica Total podrían generar diferencias entre la medición estadística y la situación efectiva de algunas familias.

De esta manera, los datos oficiales del primer semestre de 2026 reflejaron un incremento tanto de la pobreza como de la indigencia respecto del período anterior, en un contexto en el que los ingresos de los hogares avanzaron por debajo del costo de los bienes y servicios necesarios para superar las líneas de pobreza e indigencia.