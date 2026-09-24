Puentes Franciscanos realizará una jornada de juegos y actividades recreativas este viernes

La propuesta, bajo el lema “Construyendo un puente mágico hecho con juegos y abrazos”, se desarrollará de 9 a 11:30 y contará con actividades destinadas a promover el encuentro, la integración y la fraternidad.

Hoy 17:19

Puentes Franciscanos propone una jornada pensada para compartir, disfrutar al aire libre y fortalecer los vínculos a través del juego y el encuentro. La iniciativa invita a participar de una mañana diferente, con actividades recreativas que buscan poner en valor la fraternidad, la alegría y la integración.

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Las actividades comenzarán a las 9:00 horas y finalizarán a las 11:30, se llevarán en el predio del colegio ubicado en el Parque Aguirre, y con diferentes propuestas preparadas para los participantes. Desde la organización destacaron el espíritu de encuentro de la jornada, que busca generar un espacio de diversión y acompañamiento.

Entre las recomendaciones difundidas, se solicita llevar refrigerio e hidratación, además de gorra, y asistir con protector solar y repelente previamente colocados. Estos elementos permitirán disfrutar de las actividades al aire libre teniendo en cuenta los cuidados necesarios.

Con el lema “Construyendo un puente mágico hecho con juegos y abrazos”, Puentes Franciscanos invita a vivir una experiencia donde el juego se convierte en una herramienta para compartir y generar vínculos. La jornada propone así una mañana de recreación y encuentro, atravesada por valores de fraternidad y solidaridad.