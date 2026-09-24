El Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y vuelve a Diputados

La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 46 votos a favor y 22 en contra. El principal cambio se relaciona con el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del BCRA, por lo que el proyecto deberá ser tratado nuevamente por la Cámara baja.

Hoy 17:59

El Senado aprobó este jueves, en general, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por 46 votos afirmativos, 22 negativos y ninguna abstención. Como la Cámara alta introdujo modificaciones al texto que había recibido media sanción de Diputados, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja para continuar con su trámite legislativo.

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La sesión comenzó alrededor del mediodía, con el quórum reglamentario de 37 senadores. El debate sobre la reforma se extendió durante varias horas y, luego de la votación en general, el cuerpo avanzó con el tratamiento de los distintos artículos del proyecto.

Uno de los principales cambios introducidos durante el tratamiento en el Senado está relacionado con el mecanismo para la designación y remoción de las autoridades del Banco Central. El nuevo texto establece que el Senado mantendrá la atribución exclusiva para intervenir en esos procesos y que las decisiones requerirán mayoría absoluta.

Además, el dictamen modificado incorpora la obligación de que los pliegos correspondientes a designaciones realizadas en comisión sean enviados dentro del mismo año legislativo. Estas modificaciones fueron acordadas entre La Libertad Avanza y sectores aliados y dialoguistas durante las negociaciones previas a la sesión.

La diferencia con el proyecto que había aprobado Diputados es central. La Cámara baja había dado media sanción el 27 de agosto, con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, y ese texto contemplaba un esquema distinto para la intervención del Congreso en las autoridades del BCRA, incluyendo una mayoría de dos tercios para las remociones.

La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo también propone modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y establece como objetivo central la preservación del valor de la moneda. Entre sus fundamentos se encuentra además la intención de limitar el financiamiento monetario del sector público y reforzar la independencia funcional y financiera del Banco Central.

Durante el debate se expresaron posiciones contrapuestas. Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió la modificación de la Carta Orgánica y sostuvo que busca establecer reglas institucionales de largo plazo. Desde sectores de la oposición, en tanto, se cuestionaron distintos aspectos de la iniciativa y el alcance de las modificaciones propuestas al funcionamiento del Banco Central.

Ahora, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados debido a las modificaciones realizadas por el Senado. Allí los legisladores deberán resolver si aceptan el nuevo texto o si avanzan con otro mecanismo previsto por el procedimiento constitucional para los proyectos modificados por la Cámara revisora.

De esta manera, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central avanzó en el Congreso, pero todavía no es ley y su sanción definitiva dependerá del próximo tratamiento en Diputados.