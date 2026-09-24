Daniela Celis rompió en llanto tras pinchar una rueda de su camioneta: “Intenté cambiarla y se me salió la uña”

La exparticipante de Gran Hermano vivió un inesperado momento mientras manejaba y compartió en sus redes sociales la desesperación que sintió al no poder resolver el problema por sus propios medios.

Hoy 18:31

Daniela Celis vivió un complicado momento mientras manejaba su camioneta y decidió compartirlo con sus seguidores. La exparticipante de Gran Hermano sufrió un desperfecto en uno de los neumáticos y, al no saber cómo cambiarlo, terminó quebrándose y llorando frente a la cámara.

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A través de sus historias de Instagram, Daniela mostró el estado en el que había quedado la rueda. En las imágenes podía verse que el neumático había sufrido importantes daños, con parte de la cubierta completamente destrozada.

“No la sé cambiar y no puedo dejarla acá”, expresó la influencer, visiblemente angustiada. Según contó, se encontraba sola y no encontraba la manera de solucionar el inconveniente para poder continuar con su recorrido.

En medio de la situación, Daniela no pudo contener las lágrimas y manifestó su desesperación: “¿Qué hago?”, se la escuchó decir mientras intentaba buscar una solución.

La exparticipante del reality explicó que todo ocurrió de manera inesperada. Después de detener la camioneta y bajar para revisar qué había sucedido, descubrió que la rueda había sufrido graves daños. “Se me explotó toda, no sé qué hacer”, relató entre lágrimas.

Finalmente, la situación pudo resolverse gracias a la ayuda de vecinos de la zona, quienes se acercaron para asistirla.

Después del mal momento, Daniela cerró su relato con una particular reflexión y planteó la necesidad de que existan más instancias para aprender este tipo de tareas. “Me di cuenta de que tendría que existir algún curso de cómo cambiar las ruedas de las camionetas, de los autos, para las chicas, para las girls”, sostuvo.

Con humor sobre el final, recordó el esfuerzo que hizo para intentar solucionar el desperfecto y lanzó una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “Yo intenté cambiarla y se me salió la uña”.