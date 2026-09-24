Milei se reunió con Netanyahu en la ONU y ratificó la alianza entre Argentina e Israel

El Presidente mantuvo un encuentro de unos 20 minutos con el primer ministro israelí en Nueva York. Analizaron la situación en Medio Oriente y reafirmaron el vínculo entre ambos gobiernos.

Hoy 19:36

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, como parte de la última actividad oficial de su agenda antes de regresar a la Argentina.

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El encuentro se desarrolló a puertas cerradas durante aproximadamente 20 minutos. De acuerdo con la información publicada tras la reunión, ambos mandatarios analizaron la situación en Medio Oriente, particularmente el escenario marcado por las acciones de Irán y los hutíes, y ratificaron la alianza geopolítica entre Argentina e Israel.

Milei llegó a la reunión acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. La comitiva argentina fue recibida por el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon.

Al finalizar el encuentro, Netanyahu dedicó fuertes elogios al mandatario argentino y destacó tanto su política económica como el respaldo que mantiene hacia Israel.

“El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo”, sostuvo el primer ministro israelí, quien también destacó el apoyo del jefe de Estado argentino hacia su país.

Milei, por su parte, agradeció públicamente sus palabras y respondió: “Para mí es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los más grandes líderes de toda la historia del mundo”.

La situación de Malvinas

Otro asunto que rodea la relación bilateral es la participación de Navitas Petroleum, empresa israelí involucrada en el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. La compañía posee el 65% de la iniciativa, mientras que el 35% restante corresponde a la británica Rockhopper Exploration.

Según la información publicada por Infobae, no trascendió si este tema fue abordado durante la reunión de este jueves. Milei ya había planteado anteriormente la cuestión ante Netanyahu durante un encuentro en Jerusalén.

La reunión con el primer ministro israelí marcó así el cierre de la agenda de Milei en Estados Unidos, donde también participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas.