Caputo habló tras la suba de la pobreza y destacó la comparación con 2024

El ministro de Economía reconoció el incremento registrado durante el primer semestre de 2026, aunque remarcó que los indicadores continúan por debajo de los niveles alcanzados durante el mismo período de 2024.

Hoy 19:15

El ministro de Economía, Luis Caputo, se pronunció este jueves luego de conocerse los nuevos datos de pobreza e indigencia difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que mostraron un incremento de ambos indicadores durante el primer semestre de 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según los datos oficiales, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,5%.

Frente al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza había sido del 28,2%, el indicador avanzó 4,1 puntos porcentuales. La indigencia, por su parte, aumentó 1,2 puntos, desde el 6,3% registrado durante los últimos seis meses del año pasado.

Tras conocerse las cifras, Caputo reconoció el incremento, pero puso el foco en la comparación con el primer semestre de 2024.

“Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 puntos porcentuales y 1,2 puntos porcentuales en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024”, expresó el funcionario a través de su cuenta de X.

En ese sentido, señaló que la pobreza pasó del 52,9% registrado en el primer semestre de 2024 al actual 32,3%, mientras que la indigencia descendió del 18,1% al 7,5% en la misma comparación.

Más de 15 millones de personas bajo la línea de pobreza

De acuerdo con las cifras del Indec proyectadas sobre la población total del país, alrededor de 15,56 millones de personas se encuentran en situación de pobreza, mientras que unas 3,61 millones no cuentan con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria.

En comparación con el segundo semestre de 2025, el aumento de la pobreza representó aproximadamente 2,05 millones de personas más bajo esa línea. Además, el índice quedó por encima del 31,6% registrado durante el primer semestre de 2025.

Los menores de 14 años continúan siendo el segmento más afectado: el 44,5% de los niños y adolescentes de esa franja etaria vive en hogares pobres. Entre las personas de 15 a 29 años, la incidencia llegó al 36,9%.

Otro de los datos del informe muestra que los ingresos familiares por persona aumentaron un 11,5% en promedio, mientras que la canasta básica alimentaria avanzó un 21,4% y la canasta básica total, un 19,6% durante el período analizado.