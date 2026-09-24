Zonas frías: el Senado aprobó cambios en los subsidios al gas

La iniciativa obtuvo 38 votos a favor y ocho en contra. El nuevo esquema reduce el alcance territorial del beneficio sobre el gas y concentra la asistencia en hogares según sus ingresos y determinadas situaciones de vulnerabilidad.

Hoy 19:45

El Senado de la Nación aprobó este jueves la reforma del régimen de Zonas Frías, con 38 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, y de esta manera el proyecto quedó convertido en ley. La modificación reduce el alcance territorial de los subsidios al gas y establece nuevos criterios para determinar qué hogares podrán conservar el beneficio.

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La reforma modifica el esquema que había sido ampliado en 2021 y elimina el criterio geográfico para buena parte de las localidades que habían sido incorporadas a ese régimen. En esos territorios, el beneficio dejará de aplicarse de manera general y quedará concentrado principalmente en los hogares que acrediten vulnerabilidad socioeconómica.

De acuerdo con el nuevo sistema, podrán acceder al subsidio los hogares cuyos ingresos sean iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, un límite que ronda los $4,4 millones mensuales para una familia tipo, según los valores utilizados en el proyecto. También se contemplan determinadas situaciones particulares, entre ellas hogares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), veteranos de Malvinas y casos vinculados con personas con discapacidad bajo las condiciones establecidas por la normativa.

El cambio también modifica la forma en que se calcula la bonificación. El descuento dejará de aplicarse sobre una porción más amplia de la factura y pasará a concentrarse sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), mientras que otros componentes del servicio, como transporte, distribución e impuestos, no quedarían alcanzados por la bonificación. Por este motivo, incluso algunos usuarios que mantengan el beneficio podrían afrontar facturas más elevadas.

Las regiones que históricamente formaron parte del régimen, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, conservarán el esquema de subsidios, aunque bajo las nuevas condiciones establecidas por la ley. En cambio, numerosas localidades incorporadas con la ampliación de 2021 dejarán de contar con la bonificación generalizada y deberán cumplir con los requisitos socioeconómicos previstos para continuar dentro del régimen.

La discusión en el Senado estuvo marcada por diferencias entre el oficialismo y sectores de la oposición respecto del alcance de la reforma. Desde el Gobierno se planteó la necesidad de focalizar los subsidios y reducir el costo fiscal del esquema, mientras que legisladores opositores cuestionaron la eliminación del criterio territorial y advirtieron sobre el impacto que podría tener sobre los usuarios afectados.

Durante el tratamiento, la senadora Flavia Royón, titular de la comisión de Energía, defendió la iniciativa y sostuvo que busca avanzar hacia un sistema de subsidios más focalizado. En el otro sentido, la senadora Mariana Juri cuestionó el proyecto y habló de “improvisación en un tema trascendental”, además de plantear objeciones al criterio utilizado para redefinir los beneficios.

La sesión tuvo además una particularidad: buena parte de la oposición abandonó el recinto antes del tratamiento del proyecto. El bloque peronista había planteado su rechazo a la iniciativa y reclamó que el sistema contemplara las distintas realidades climáticas del país.

Otro de los puntos que rodeó las negociaciones fue el reclamo de gobernadores de las denominadas zonas cálidas, quienes plantearon la necesidad de contar con mecanismos de asistencia para las tarifas eléctricas debido al mayor consumo durante los períodos de altas temperaturas. Ese reclamo formó parte de las negociaciones políticas previas a la votación, aunque el régimen aprobado este jueves corresponde al subsidio al gas para las Zonas Frías.

Con la aprobación del Senado, la modificación del régimen de Zonas Frías quedó sancionada y comenzará a modificar las condiciones bajo las cuales millones de usuarios acceden actualmente a descuentos en sus facturas de gas. El impacto final dependerá de la situación de cada hogar y de la aplicación del nuevo esquema de segmentación.