Milei aseguró que no expulsará a los isleños si Argentina recupera las Malvinas: “Serán tratados con dignidad”

El Presidente volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre las islas durante una entrevista en Nueva York y explicó cuál sería, según su postura, la situación de los habitantes del archipiélago ante una eventual recuperación del territorio.

Hoy 20:28

El presidente Javier Milei aseguró que los habitantes de las Islas Malvinas no serían expulsados en caso de que Argentina recupere la soberanía sobre el archipiélago y sostuvo que serían tratados “con dignidad y justicia”.

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Las declaraciones se produjeron durante su estadía en Nueva York, donde el mandatario participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En una entrevista en el Economic Club con John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg, Milei fue consultado sobre qué sucedería con los residentes de las islas ante una hipotética recuperación de la soberanía argentina.

“No vamos a expulsarlos”, respondió el Presidente al referirse a los aproximadamente 3.600 habitantes del territorio.

“Tengo muy claro que esas personas serán tratadas con dignidad y justicia”, agregó Milei.

El mandatario también volvió a defender el reclamo argentino frente al argumento británico sobre el derecho de autodeterminación de los isleños. Según sostuvo, ese principio no sería aplicable debido a que los actuales habitantes “no son una población indígena”.

En ese sentido, Milei afirmó que Gran Bretaña desplazó a una población anterior e instaló otra y volvió a remarcar la posición argentina respecto de la disputa: “Somos los dueños de las islas por geografía, por derecho y por historia”.

El reclamo de Milei ante la ONU

Las declaraciones llegaron un día después de que el Presidente utilizara su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para volver a reclamar por la soberanía argentina sobre las Malvinas.

Durante su exposición, Milei calificó a la cuestión Malvinas como una “causa nacional” y cuestionó la efectividad de las resoluciones internacionales frente a las acciones británicas en el territorio en disputa.

El mandatario también mencionó la explotación de recursos naturales en el área y aseguró que Argentina presentó notas diplomáticas, recurrió a herramientas jurídicas y aplicó sanciones a empresas involucradas y sus proveedores.

Por su parte, el Reino Unido respondió al planteo argentino reafirmando su posición sobre la soberanía de las islas y volvió a invocar el principio de autodeterminación de sus habitantes.