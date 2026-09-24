Fortalecen el protocolo de abordaje ante casos de abuso sexual que involucren a niñas, niños y adolescentes

La Subnaf reunió a representantes de distintos organismos para revisar el protocolo vigente, analizar dificultades en su aplicación y avanzar en estrategias de intervención coordinada en Santiago del Estero.

Hoy 20:47

La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Subnaf) llevó adelante una jornada interinstitucional destinada a fortalecer la implementación del Protocolo Interinstitucional de abordaje de niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos de abuso sexual y otros delitos en Santiago del Estero.



El encuentro se desarrolló en el Concejo Deliberante de la ciudad Capital y reunió a representantes de organismos vinculados con la salud, educación, justicia, seguridad y derechos humanos.



Entre las instituciones participantes estuvieron el CEPSI, CIBS Banda, el Programa Materno Infanto Juvenil, Atención Primaria de la Salud, la Dirección del Interior y la Dirección General de Atención del Ministerio de Salud, además de representantes de la Subsecretaría de Educación, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), la Defensoría de Niñez, la Dirección de Discapacidad y la Jefatura de Policía.



También participaron integrantes del Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal, jueces penales juveniles, Cuerpo Médico Forense, Gabinete Psicológico del Cuerpo Médico Forense y Vocalía de la Cámara de Juicio Oral en lo Penal.



Trabajo conjunto para revisar el protocolo



La apertura estuvo a cargo de la subsecretaria de Niñez, Miriam Nallar, y la titular de la Dinaf, Laura Díaz Castaño, quienes remarcaron la importancia de continuar revisando el documento y analizar los desafíos que surgen durante su aplicación en el territorio provincial.

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Durante la jornada también se compartieron los principales puntos abordados previamente en un encuentro con organizaciones sociales, que realizaron sus propios aportes al protocolo.

Posteriormente, los representantes de las distintas instituciones se organizaron en comisiones de trabajo para revisar el contenido del documento, intercambiar experiencias y plantear propuestas destinadas a mejorar su implementación.

Como cierre, cada comisión presentó sus conclusiones y se avanzó en acuerdos orientados a consolidar prácticas articuladas y respuestas adecuadas ante situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos.

casos de abuso sexual

Desde la Subnaf destacaron que el trabajo interinstitucional y la corresponsabilidad resultan fundamentales para fortalecer el Sistema de Protección Integral de Derechos, promoviendo intervenciones coordinadas y respetuosas de las necesidades de cada niño, niña o adolescente.

En este marco, el Interés Superior del Niño fue señalado como un principio central para orientar las decisiones de los organismos intervinientes, con el objetivo de garantizar el respeto de sus derechos, evitar nuevas situaciones de vulneración y avanzar hacia una respuesta integral y protectora.