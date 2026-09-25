Franco Colapinto tuvo una gran clasificación y largará 9º en el GP de Azerbaiyán

El piloto argentino llegó hasta la Q3 y partirá entre los diez mejores en la carrera de este sábado. Gasly finalizó 7º y Russell se quedó con la pole.

Hoy 10:38

Franco Colapinto volvió a mostrar un buen rendimiento en la Fórmula 1 y consiguió meterse por tercera carrera consecutiva en el Top 10 de la clasificación. El piloto argentino finalizó décimo en la qualy del Gran Premio de Azerbaiyán, a bordo del Alpine A526.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Colapinto logró avanzar hasta la Q3 después de una clasificación en la que fue mejorando su ritmo en cada instancia. En el segundo corte consiguió una vuelta de 1m44s683, marca que le permitió superar el corte y relegar a Oliver Bearman, de Haas.

Durante la Q3, el argentino registró 1m44s963 en su mejor vuelta sobre los 6.003 metros del trazado urbano de Bakú y quedó décimo.

En su intento por mejorar ese registro, Colapinto llegó pasado al frenaje de la curva ubicada frente al Castillo, uno de los sectores más estrechos del circuito, y no pudo completar una vuelta que le permitiera escalar posiciones.

Más allá de ese inconveniente, el resultado confirmó la evolución que viene mostrando el Alpine durante el fin de semana. El equipo continuará trabajando sobre algunos problemas relacionados con la batería y los frenos, además de analizar junto al piloto y su ingeniero Stuart Barlow los aspectos a mejorar.

Uno de los momentos destacados de la clasificación se produjo durante el cierre de la Q2, cuando Colapinto giró junto a su compañero Pierre Gasly y lo ayudó a conseguir una buena referencia de vuelta. Luego, el argentino logró completar una vuelta en solitario y estableció el tiempo que le permitió avanzar a la Q3.

Ahora, el equipo de Enstone tendrá algunas horas para analizar los datos y preparar el Alpine para la carrera. Colapinto partirá desde la décima posición y buscará avanzar durante la competencia para volver a sumar puntos en la Fórmula 1.