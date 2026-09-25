Por qué se arrugan los dedos al estar en contacto con el agua

El fenómeno de los dedos arrugados tras un tiempo en el agua ha sido objeto de estudio desde hace décadas, y se atribuye a una respuesta evolutiva del cuerpo humano. Esta reacción se produce en cuestión de minutos, y tiene un propósito funcional.

Hoy 18:12

La categoría de temas varios abarca muchos fenómenos curiosos, uno de los más intrigantes es el de los dedos arrugados al estar en contacto con el agua. Este fenómeno, que ocurre tras unos minutos de inmersión, ha sido estudiado desde la década de 1930 por científicos que buscan entender su propósito y funcionamiento.

El proceso se debe a una respuesta del sistema nervioso autónomo, que activa las glándulas sudoríparas. Esto provoca que la piel se pliegue, creando arrugas. La teoría más aceptada sugiere que este mecanismo ayuda a mejorar el agarre de objetos húmedos, facilitando la supervivencia en entornos acuáticos.

Un estudio realizado en 2013 por investigadores de la Universidad de Newcastle confirmó que el arrugado de los dedos efectivamente mejora la tracción en superficies mojadas. Los participantes que tenían los dedos arrugados podían manipular objetos con mayor eficacia en comparación con aquellos cuyos dedos estaban secos.

Este fenómeno no afecta a todas las partes del cuerpo. Las palmas de las manos y las plantas de los pies son las más afectadas, mientras que el rostro y otras áreas del cuerpo no presentan esta reacción. Esto sugiere que el cuerpo humano ha desarrollado adaptaciones específicas para maximizar la funcionalidad en situaciones de peligro.

El arrugado de los dedos es un fenómeno que se puede observar en diferentes momentos de la historia, y ha sido documentado en textos antiguos. Sin embargo, el interés científico por entenderlo se ha intensificado en los últimos 100 años, gracias a la evolución de la neurociencia y la fisiología.

Además de su función práctica, el fenómeno de los dedos arrugados es un recordatorio de cómo el cuerpo humano se adapta a su entorno. Los científicos continúan investigando otros aspectos de esta respuesta, buscando nuevas aplicaciones en campos como la ergonomía y la medicina.