YPF confirmó un aumento de la nafta y el gasoil desde este sábado

La petrolera aplicará una suba promedio del 1% en todo el país a partir de las 0 horas. La compañía vinculó la actualización con el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el precio internacional del petróleo.

Hoy 18:07

YPF confirmó que desde las 0 horas de este sábado 26 de septiembre aumentará un 1% promedio los precios de la nafta y el gasoil en todo el país. La actualización se produce en un escenario marcado por la suba del valor internacional del petróleo.

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La compañía explicó que la medida se adopta mientras el barril de Brent, referencia para el mercado argentino, se mantiene por encima de los 100 dólares, en medio de la extensión del conflicto en Medio Oriente.

El incremento de YPF será menor al aplicado en los últimos días por otras petroleras privadas, que realizaron ajustes de entre el 2% y el 5% en sus combustibles. Hasta ahora, la empresa de mayoría estatal había mantenido sin modificaciones sus valores en los surtidores.

Desde la petrolera señalaron que la actualización se realiza dentro del denominado “buffer de precios”, un esquema implementado desde abril con el objetivo de amortiguar el impacto de las variaciones internacionales del crudo sobre los precios locales.

Además, YPF continuará utilizando su sistema de “micropricing”, mediante el cual puede efectuar ajustes específicos de acuerdo con factores como la oferta y la demanda, la competencia, los horarios, los corredores y las distintas zonas geográficas.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, sostuvo que seguirán de cerca la evolución del petróleo y del mercado para determinar futuros movimientos en los precios.

La modificación comenzará a reflejarse desde la medianoche de este sábado en las estaciones de servicio de todo el país, tanto para las distintas variedades de nafta como para el gasoil.